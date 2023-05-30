«Че вы так радуетесь?» Соловьев устроил скандал в эфире из-за ударов по Москве 13 30.05.2023, 14:35

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Владимир Соловьев

Пропагандисту не понравилась реакция россиян на атаку по Рублевке.

Российский пропагандист Владимир Соловьев возмутился, что многие россияне радуются в соцсетях после атаки БПЛА в Москве и Подмосковье, мол, «москвичи сегодня узнали, что в стране идет война».

Возмущение Соловьев выразил в прямом эфире своей авторской программы, сообщает Цензор.НЕТ.

«Ребята, а че вы эту хр…ню пишете? Вам че, нравится то, что удар идет по Москве?» – обратился он к аудитории.

Соловьев призвал россиян не злорадствовать с жителей Москвы и Рублевки.

«Что вы так радуетесь? «Ах, Рублевка…». А там не русские люди живут? Не наши с вами соотечественники? «Ах, Москва…». А что, все москвичи на смузи и в фалафельной? Че вы так радуетесь?» – заявил он.

«Только встряхните-ка и уберите вот это свое «Так вам и надо!». Вот так чуть-чуть свое эго, что не стали звездами, в жопу себе засуньте. И о стране подумайте. И о людях подумайте», - подытожил пропагандист.

Напомним, ранее сообщалось, что утром беспилотники атаковали Москву. СМИ отметили, что в Подмосковье сбили более 10 БПЛА.

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