«Че вы так радуетесь?» Соловьев устроил скандал в эфире из-за ударов по Москве

«Че вы так радуетесь?» Соловьев устроил скандал в эфире из-за ударов по Москве13
- 30.05.2023, 14:35
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Пропагандисту не понравилась реакция россиян на атаку по Рублевке.
Российский пропагандист Владимир Соловьев возмутился, что многие россияне радуются в соцсетях после атаки БПЛА в Москве и Подмосковье, мол, «москвичи сегодня узнали, что в стране идет война».
Возмущение Соловьев выразил в прямом эфире своей авторской программы, сообщает Цензор.НЕТ.
«Ребята, а че вы эту хр…ню пишете? Вам че, нравится то, что удар идет по Москве?» – обратился он к аудитории.
Соловьев призвал россиян не злорадствовать с жителей Москвы и Рублевки.
«Что вы так радуетесь? «Ах, Рублевка…». А там не русские люди живут? Не наши с вами соотечественники? «Ах, Москва…». А что, все москвичи на смузи и в фалафельной? Че вы так радуетесь?» – заявил он.
«Только встряхните-ка и уберите вот это свое «Так вам и надо!». Вот так чуть-чуть свое эго, что не стали звездами, в жопу себе засуньте. И о стране подумайте. И о людях подумайте», - подытожил пропагандист.
Напомним, ранее сообщалось, что утром беспилотники атаковали Москву. СМИ отметили, что в Подмосковье сбили более 10 БПЛА.