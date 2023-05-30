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«Надо радикально что-то каждый день доводить детям в школе»

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  • 30.05.2023, 15:02
«Надо радикально что-то каждый день доводить детям в школе»

Что говорят белорусы о запрете продавать алкоголь во время выпускных?

В конце школьного учебного года в Беларуси запрещают продавать алкоголь в некоторые дни. Обычно, это 25 мая и 10 июня, когда у школьников последние звонки и выпускные. В некоторых районах бывает и больше дней трезвости. «Ганцевичский час» спросил, что про это думают люди.

Прохожим в Ивацевичах журналисты задали вопросы:

Как вы относитесь к тому, что на школьные праздники вводят запрет на продажу алкоголя? Поможет ли профилактике пьянства? Какие еще меры нужны?

«Я думаю, что нет, все выпускники уже давно затарились. Это надо радикально что-то каждый день доводить детям в школе и так далее. А одним днем, я не думаю, что это что-то даст», — высказался прохожий.

Другой мужчина более позитивно смотрит на профилактические запреты.

«Положительно. Потому что детишки сейчас, сами знаете, как…Это раньше, в советское время, было по-другому. И продавалось все время. Но тогда строгость была. И сами продавцы не продавали», — высказался он.

Уточнили: то есть в советское время выпускники без алкоголя умудрялись? Мужчина больше заулыбался:

«Да… Но, вечером, естественно, конечно выкручивались. Я врать не буду, это было такое».

Хм, странно, а в чем тогда собственно разница?

Жительница Ивацевичей ответила на этот вопрос философски:

«Той, хто не п’е, той і не будзе піць. А той, хто п’е – знойдзе, дзе напіцца».

Горожанин в возрасте:

«Оно ничего не поможет, они себе уже давно наготовили».

Мотоциклист высказался, что ему без разницы, он за рулём не употребляет.

Женщина пенсионного возраста сказала, что поддерживает такие запреты:

«Может еще надо больше ввести (запретов), чтобы поменьше тут тусовались возле этих секций водочных. Мы вечерами с малым гуляем, то много молодёжи ходит с пивасиком».

Еще одну женщину спросили, может вообще запретить алкоголь, она ответила, что от этого толку не будет. И вспомнила, как при Горбачеве был такой эксперимент, но проблему решить не удалось.

Больше ответов на видео.

А что вы считаете? Пишите в комментариях.

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