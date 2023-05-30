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«Демонстрировал V-образный жест»

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  • 30.05.2023, 15:54
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«Демонстрировал V-образный жест»

В Минске шлифовальщика за участие в протестах приговорили к 2,5 годам «домашней химии».

В суде Партизанского района Минска 6 марта осудили Александра Солонинко по ч. 1 ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») Уголовного кодекса. Судья Наталья Дедкова назначила Александру два года и шесть месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии»), сообщает правозащитник.

Политзаключенного обвинили в участии в акциях протеста в 2020 году в Минске и выходе на проезжую часть. Александр, окончив рабочую смену на предприятии, на проходной увидел группу людей с растяжкой с лозунгом, после чего присоединился к протестующим.

Во время протестной акции он «публично выкрикивал лозунги и демонстрировал в качестве протестного символа V-образный жест указательным и средним пальцами рук».

Александр имеет высшее образование и работает шлифовальщиком на государственном предприятии.

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