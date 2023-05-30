Кто ответит за дроны? 1 Тамара Эйдельман

30.05.2023, 16:00

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Тамара Эйдельман

Кто развязывает войну, потом несет ответственность не только за страдания тех, на кого он напал.

В 2015 году немецкий художник Ядегар Азизи сделал огромную панораму «Дрезден 1945», посвященную бомбардировке Дрездена. Она расположена в здании разбомбленной американцами в апреле 1945 года огромной газовой станции.

Как водится у Азизи, он во всех подробностях воспроизвел вид прекрасного города и использовал свет и звук — мы видим Дрезден в сумерках, при свете солнца, ночью. В центре зала находится специальная конструкция, позволяющая подниматься на разные уровни и смотреть на панораму с разных точек зрения.

Мы слышим звуки приближающихся самолетов, сигналы воздушной тревоги, звуки взрывов.

Я осматривала панораму вместе с группой журналистов, приехавших из самых разных стран, со всех концов света. Обстановка в группе была веселой, все часто шутили, подкалывали друг друга. Но посмотрев панораму, почувствовав себя в городе под бомбежкой, все выходили со слезами на глазах.

Бомбардировка Дрездена до сих пор вызывает ожесточенные споры. Одни историки объясняют ее военной необходимостью — город был важным транспортным узлом, через который нацисты перебрасывали войска.

Другие называют эту бомбардировку военным преступлением, подчеркивая, что в городе находились десятки тысяч беженцев и множество военнопленных, которые стали жертвами бомбежки. Количество жертв тоже стало предметом спора. Цифра 135 тысяч, популяризированная Куртом Воннегутом, давно опровергнута, но ясно, что жертв было очень много.

Все это, впрочем, не может отменить тот факт, что гибель людей в Дрездене — немцев, американцев, англичан, фашистов и антифашистов, — это страшная человеческая трагедия.

И показана эта трагедия Ядегаром Азизи с большим тактом. Он не отправляет нас сразу в Дрезден апреля 1945 года. Чтобы подойти к панораме, сначала надо пройти через залитый темно-красным цветом коридор, где отмечены основные вехи на пути Германии к войне: приход Гитлера к власти, поджог Рейхстага, хрустальная ночь, предвоенные захваты.

И таким образом все ставится в исторический контекст: была бомбардировка Дрездена оправдана военными соображениями или нет, преступным было решение американского командования или нет, но бОльшая часть ответственности все равно лежит на тех, кто развязал преступную войну.

Ради бога только не подумайте, что я сравниваю страшную, ужасающую бомбардировку Дрездена с атакой десяти дронов. Я даже не знаю, кто их запустил — ВСУ, хакеры, сочувствующие Украине, или все это провокация ФСБ, чтобы посеять панику и усилить террор. Сколько бы еще дронов ни летало над Москвой, это не сравнится с тем, что было в Буче или Мариуполе.

Я хочу сказать только одно: тот, кто развязывает войну, потом несет ответственность не только за страдания тех, на кого он напал — это само собой разумеется. Но все страдания, которые уже обрушились на тех, кого безумный лидер втянул в войну, и те, которые еще впереди, — в них виноват прежде всего он, а не те, чьи города он разрушает.

Тамара Эйдельман, Telegram

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