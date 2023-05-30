«Как это было страшно»: российская балерина Волочкова запаниковала из-за ударов дронов 26 30.05.2023, 17:38

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Анастасия Волочкова

Сторонница войны прочувствовала на себе все ее прелести.

Известная российская балерина Анастасия Волочкова, сторонница войны РФ против Украины, испугалась взрывов после налета дронов на Подмосковье.

Звезда опубликовала видео, оказавшееся в распоряжении Telegram-канала Mash, в домашней обстановке из комнаты с открытыми окнами. Сейчас сторис по непонятным причинам удалено.

«Представляете, такие были взрывы. Потом мне звонят люди и спрашивают, все ли в порядке. У нас, оказывается, беспилотник сбили. Вообще, Господи, какой ужас, как это было страшно», - сообщила за кадром российская балерина.

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