«Как это было страшно»: российская балерина Волочкова запаниковала из-за ударов дронов

«Как это было страшно»: российская балерина Волочкова запаниковала из-за ударов дронов26
- 30.05.2023, 17:38
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Сторонница войны прочувствовала на себе все ее прелести.
Известная российская балерина Анастасия Волочкова, сторонница войны РФ против Украины, испугалась взрывов после налета дронов на Подмосковье.
Звезда опубликовала видео, оказавшееся в распоряжении Telegram-канала Mash, в домашней обстановке из комнаты с открытыми окнами. Сейчас сторис по непонятным причинам удалено.
«Представляете, такие были взрывы. Потом мне звонят люди и спрашивают, все ли в порядке. У нас, оказывается, беспилотник сбили. Вообще, Господи, какой ужас, как это было страшно», - сообщила за кадром российская балерина.