Ученые: На трети самых распространенных планет в Млечном Пути может существовать жизнь 3 30.05.2023, 18:02

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И таких планет сотни миллионов.

Ученые из Университета Флориды заявили о том, что сотни миллионов экзопланет, расположенных в нашей галактике Млечный Путь, могут быть обитаемыми. Такие планеты вращаются недалеко от красного карлика – звезды, меньше и холоднее Солнца. Считается, что такие звезды составляют 75% 200 миллионов звезд нашей галактики, сообщает Forbes.

В ходе исследования ученые изучили данные о 150 планетах, собранные телескопом «Кеплер» с 2009 по 2018 год. Кроме того, были использованы данные телескопа Gaia, который измеряет расстояние до миллиардов звезд в галактиках.

Хотя красные карлики распространены в Млечном Пути, среда возле них очень отличается от той, которая существует вокруг Солнца. Поскольку они излучают меньше света и тепла, обитаемая зона, где вода может существовать в жидком виде, находится гораздо ближе к светилу.

Но если планета находится слишком близко к звезде, она может быть выжжена вспышкой или разогрета трением, вызванным приливным взаимодействием. А это может погубить жизнь. Зачастую так происходит возле звезд, вокруг которых вращается только одна планета.

Это исключает примерно две трети планет, которые вращаются вокруг красных карликов. Но остается еще треть, которая становится целью для поисков потенциальных следов жизни.

Многие из таких кандидатов существуют в системах, состоящих из нескольких планет. Кроме того, они, как правило, вращаются на круговых орбитах, когда расстояние до звезды остается неизменным.

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