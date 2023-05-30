Ученые назвали продукты, заменяющие прогулку из четырех тысяч шагов 30.05.2023, 18:49

Данные продукты способствуют активному процессу жиросжигания и улучшают обмен веществ в организме.

Ученые выяснили, какие продукты могут заменить прогулку из четырех тысяч шагов в день. Соответствующее исследование опубликовали на портале Oxford Academic.

Для эксперимента были задействованы 2380 участников, у которых измеряли различные показатели. Каждый участник заполнил анкету о своем пищевом поведении.

Результаты исследования показали, что люди, употреблявшие пять порций фруктов и овощей в течение дня, имели почти такой же уровень физической подготовки, как у тех, кто проходил четыре тысячи шагов в день. Специалисты объяснили это тем, что данные продукты способствуют активному процессу жиросжигания и улучшают обмен веществ в организме.

Ученые отметили, что данное исследование не имеет научного характера, поэтому нельзя с полной уверенностью заявлять, что здоровое питание может полностью заменить физическую активность. Несмотря на это, проведенная работа доказала, что сбалансированный рацион питания положительно влияет на улучшение спортивных результатов, сообщается на портале.

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