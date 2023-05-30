Ученые назвали продукты, заменяющие прогулку из четырех тысяч шагов
- 30.05.2023, 18:49
Данные продукты способствуют активному процессу жиросжигания и улучшают обмен веществ в организме.
Ученые выяснили, какие продукты могут заменить прогулку из четырех тысяч шагов в день. Соответствующее исследование опубликовали на портале Oxford Academic.
Для эксперимента были задействованы 2380 участников, у которых измеряли различные показатели. Каждый участник заполнил анкету о своем пищевом поведении.
Результаты исследования показали, что люди, употреблявшие пять порций фруктов и овощей в течение дня, имели почти такой же уровень физической подготовки, как у тех, кто проходил четыре тысячи шагов в день. Специалисты объяснили это тем, что данные продукты способствуют активному процессу жиросжигания и улучшают обмен веществ в организме.
Ученые отметили, что данное исследование не имеет научного характера, поэтому нельзя с полной уверенностью заявлять, что здоровое питание может полностью заменить физическую активность. Несмотря на это, проведенная работа доказала, что сбалансированный рацион питания положительно влияет на улучшение спортивных результатов, сообщается на портале.