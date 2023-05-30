закрыть
30 мая 2023, вторник, 20:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники из минометов ликвидировали группу оккупантов на Бахмутском направлении

  • 30.05.2023, 19:01
  • 1,808
Украинские пограничники из минометов ликвидировали группу оккупантов на Бахмутском направлении

Видео.

Украинские военные из минометов атаковали позиции оккупантов на Бахмутском направлении. Часть захватчиков удалось ликвидировать.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

«Не надо лазить, где не надо!» - пишут пограничники.

Военные из минометов атаковали группу оккупантов на Бахмутском направлении.

«Очередная стайка захватчиков уже не вернется на родные болота», - добавили в ГПСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип
Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип
Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда