Украинские пограничники из минометов ликвидировали группу оккупантов на Бахмутском направлении 30.05.2023, 19:01

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Украинские военные из минометов атаковали позиции оккупантов на Бахмутском направлении. Часть захватчиков удалось ликвидировать.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

«Не надо лазить, где не надо!» - пишут пограничники.

Военные из минометов атаковали группу оккупантов на Бахмутском направлении.

«Очередная стайка захватчиков уже не вернется на родные болота», - добавили в ГПСУ.

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