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В Минске задержали директора крупного консалтингового агентства «Gusarov»

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  • 30.05.2023, 19:03
  • 5,656
В Минске задержали директора крупного консалтингового агентства «Gusarov»
Андрей Гусаров

Офисы компании находятся в Минске и Москве.

Силовики задержали директора крупного столичного консалтингового агентства «Gusarov» Андрея Гусарова. Его «покаянное» видео опубликовал 30 мая приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

В ролике Андрей Гусаров рассказал, что претензии у силовиков возникли к его постам в соцсетях. В частности, их заинтересовали стримы с выборов, «запрещенные фотографии», репосты из телеграм-каналов, которые признаны белорусскими властями «экстремистскими».

Компания «Gusarov» на рынке более десяти лет. Это консалтинговое агентство полного цикла, которое предоставляет широкий пакет услуг по созданию, продвижению сайта, консалтингу в сфере интернет-маркетинга и другим направлениям. В корпоративном портфолио компании более 300 успешно выполненных проектов. Офисы компании находятся в Минске и Москве.

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