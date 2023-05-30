В Минске задержали директора крупного консалтингового агентства «Gusarov» 3 30.05.2023, 19:03

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Андрей Гусаров

Офисы компании находятся в Минске и Москве.

Силовики задержали директора крупного столичного консалтингового агентства «Gusarov» Андрея Гусарова. Его «покаянное» видео опубликовал 30 мая приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

В ролике Андрей Гусаров рассказал, что претензии у силовиков возникли к его постам в соцсетях. В частности, их заинтересовали стримы с выборов, «запрещенные фотографии», репосты из телеграм-каналов, которые признаны белорусскими властями «экстремистскими».

Компания «Gusarov» на рынке более десяти лет. Это консалтинговое агентство полного цикла, которое предоставляет широкий пакет услуг по созданию, продвижению сайта, консалтингу в сфере интернет-маркетинга и другим направлениям. В корпоративном портфолио компании более 300 успешно выполненных проектов. Офисы компании находятся в Минске и Москве.

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