Науседа: Требуется большее присутствие союзнических сил на восточном фланге НАТО

Науседа: Требуется большее присутствие союзнических сил на восточном фланге НАТО1
- 30.05.2023, 19:10
- 1,692
По словам президента Литвы, «эта линия фронта должна быть очень сильной».
Президент Литвы Гитанас Науседа, после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Вильнюсе, заявил, что сейчас очень важно усиливать восточный фланг Североатлантического альянса. Об этом сообщает «Радио Свобода».
«Эта линия фронта, которая должна быть очень сильной. Нам нужна противовоздушная и противоракетная оборона, а также большее присутствие союзнических сил в регионе», – отметил литовский лидер.
«Долгосрочная приверженность Германии безопасности Литвы необходима для всего восточного фланга НАТО», - добавил Науседа.
В то же время Штайнмайер пообещал Литве помощь Германии в случае российской агрессии.