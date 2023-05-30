Как Беларусь теряет детей 3 30.05.2023, 19:21

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Минус почти 20 тысяч за год.

За 2022 год в Беларуси насчитывалось почти на 20 тысяч детей меньше, чем годом ранее. Такими темпами страна не теряла как минимум с 2017 года. Это следует из данных Белстата, передает «Зеркало».

Белстат опубликовал статистику ко Дню защиты детей. Из нее следует, что на 1 января этого года в нашей стране было 1 млн 828 тысяч детей до 18 лет. Годом ранее несовершеннолетних в Беларуси насчитывалось 1 млн 847 тысяч. Следовательно за прошлый год детей в стране стало на 19 953 меньше. Для сравнения: годом ранее снижение составило около 14 тысяч детей. А до 2020 года количество несовершеннолетних белорусов увеличивалось на протяжении нескольких лет.

С одной стороны, статистика показывает резкое снижение количества детей до 4 лет, которых за год стало на 28,7 тысяч меньше. Но вряд ли это снижение можно объяснить демографической волной рождаемости, потому что в 2020 и 2021 годах количество детей этой возрастной группы снижалось активнее.

Чтобы сравнить, как изменялось количество детей раньше, мы посмотрели демографическую статистику в базе данных Белстата. Там не указаны подсчеты несовершеннолетних детей, но по возрастным группам можно вычислить число людей в возрасте от 0 до 19 лет. В этой статистике видно, что после роста с 2013 года в 2020-м началось снижение людей этой группы, а в 2022 скорость этого процесса увеличилась.

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