«После такого Иванец и Миксюк должны были покинуть свои посты» 4 30.05.2023, 19:40

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Репетитор — о скандале с результатами ЦЭ.

Наталья — репетитор по русскому языку. Более 15 лет она готовит школьников к ЦТ, а с прошлой осени еще и к ЦЭ. Средний балл ее учеников за централизованный экзамен — 2023 составил свыше 75 баллов. Однако к результатам испытания у учителя есть вопросы. Подсчет по новой методике она считает несправедливым: цена ошибки отличника в разы выше, чем у двоечника, пишет «Зеркало».

В этом году к централизованному экзамену Наталья готовила около 90 человек. Несколько из них получили 100 баллов, чуть более десяти — 92, свыше двадцати — 80+. Минимальный результат — 40+. Средний балл всех ребят свыше 75. С одной стороны, результатами Наталья довольна: ошибок у детей было мало, а значит, свою работу она и выпускники сделали хорошо. С другой, увидев вчера итоги ЦЭ, они все были в шоке. Многие девочки плакали.

— У нас с ребятами есть общий чат. Вчера, когда дети стали сбрасывать туда свои результаты, мы не верили, что такое возможно. Из сорока заданий одно частично верное — и минус восемь баллов, одно неверное — минус 14! — не скрывает эмоций собеседница. — Сначала было неприятие. Несколько часов мы думали, что это сбой, что все перепроверят. Около двух ночи, когда заканчивали переписку, наступило состояние какой-то «абыяковости». Знаете, я всегда за справедливость и допускаю: ошибиться может каждый — ученик, учитель, директор РИКЗ. Но у тебя должно хватить силы это признать. Мое мнение, после такого скандала господин Иванец (Андрей Иванец — министр образования. — Прим. ред.) и господин Миксюк (Юрий Миксюк — директор РИКЗ. — Прим. ред.) должны были покинуть свои посты. Кампания по централизованной проверке знаний всех выпускников с треском провалилась.

Почему? Потому что детей в школе нужно учить и ставить им справедливые оценки, считает репетитор.

— Если бы ЦЭ было по уровню сложности хотя бы такое, как прошлогоднее ЦТ, и учителя боялись, что дети не подтвердят знания на экзамене, педагоги бы напряглись и занимались с ними, — рассуждает Наталья. — Если бы родители не давили на хороших наставников, требуя высоких отметок, и все понимали, что детям нужны знания, а не фиктивные баллы, вопросов бы не возникало. А так кругом одно вранье. И вот его результат.

И это, отмечает, еще не все. В РИКЗ вчера назвали фейком скриншоты, в которых стояло более 100 баллов. Однако, отмечает педагог, у одного ее коллеги ученику результат ЦЭ вовсе не пришел. У другого школьнице поставили тестовый — 1, хотя первичный указан 64.

— Вы представляете шок этих детей? Кто им оплатит потраченные нервы? — задается вопросом Наталья. — Я много лет работаю с ЦТ, и никогда такого не было.

«А если бы у слабых детей за каждую ошибку сняли по 8 баллов? Что было бы?»

По мнению Натальи, тест был легкий и рассчитан на слабого ученика или школьника с уровнем знаний ниже среднего. В итоге, уверена она, пострадали сильные дети. Причин тут репетитор называет две. Во-первых, из-за того, что почти все задания дали лишь такие, чтобы их могли сделать слабые ребята, у сильных практически не оказалось возможности продемонстрировать все свои знания. Во-вторых, цена ошибки для отличников оказалась значительно выше.

— Вчера попросила детей прислать скриншоты со своими результатами и проанализировала их. Например, у одного человека один частично верный ответ — и 92 балла. У другого — 4 неверных и 6 частично верных. Итог 66 баллов. Выходит, у сильного ребенка одна ошибка стоит 8 баллов, а у слабого — 3−4 балла, — говорит она. — Но где справедливость? А если бы у слабых детей за каждую ошибку сняли по 8 баллов? Что было бы?

То, что в стране изменили методику подсчета на ЦЭ, для Натальи стало сюрпризом. Говорит, ни она, ни ее коллеги о возможных переменах даже не слышали. В 2018/2019 учебном году был случай, когда ЦТ начали считать иначе, но об этом РИКЗ предупреждал заранее, а не в день, когда озвучивал результаты. Ведь даже третье РТ перед экзаменом считали по-старому.

— Зная способности своих учеников, я проанализировала итоги их ЦЭ и пришла к такому умозаключению: видимо, когда в РИКЗ посчитали результаты централизованного экзамена, увидели, что эти данные не коррелируют со школьными отметками. У тех, кто учился хорошо, они, скорее всего, оказались выше. А у тех, кто хуже, ниже. И хотя это нормальная ситуация, у меня, например, в свое время в аттестате было «пять» по русскому (тогда была пятибалльная система. — Прим. ред.), а экзамен в университете я сдала на «четыре». Но они, как мне кажется, решили добиться процентного совпадения по отметкам, поэтому и придумали новую методику подсчета. В итоге у одних, скажем так, отняли, другим — добавили, — говорит Наталья и еще раз подчеркивает, что это лишь ее предположения. — Представляете, у более чем десяти моих учеников в тестах был всего один частично верный ответ из сорока. В прежние времена они получили бы по 97−98 баллов, а сейчас 92. То есть если раньше за один частично неверный ответ снимали 2−3 балла, то теперь 8. Также если раньше за один неправильный ответ выпускник лишался 4 баллов, то теперь 14.

Репетитор обращает внимание еще на одну ситуацию: шкалу перевода оценок за ЦЭ в баллы для школьного аттестата. Например, тем, кто набрал 68−81 балл, в аттестат должны выставить «девять».

— Но, простите, тогда, выходит, вся республика отличники? Такого быть не может. Чтобы иметь по русскому «девять», диктант нужно писать без ошибок, — подчеркивает собеседница.

«Когда такое было, чтобы дети писали тест в школах?»

По данным РИКЗ, 100 баллов по белорусскому языку получили в этом году 413 учащихся, по русскому языку — 482. При этом первый предмет писало 11 540 человек, а второй — 41 776. Это, говорит Наталья, еще одно подтверждение того, что тест был простым.

— Причем белорусский был раза в четыре легче. Его, конечно, всегда делали проще, чтобы мотивировать детей его сдавать. Хотя это несправедливо, — делится мнением репетитор. — Дети не знают его лучше, чем русский, не говорят на нем.

Еще одной причиной столь большого количества «соток» репетитор считает возможное списывание и подсказки со стороны учителей, которые дежурили в аудиториях во время ЦЭ.

— Когда такое было, чтобы дети писали тест в школах? А в этот раз в провинции некоторые сдавали ЦЭ в своих учебных заведениях, со своими учителями. Я не знаю, сплетня или нет, что якобы в одном из училищ на камеру зафиксирован случай подсказки, — рассказывает собеседница. — Хотя я не понимаю, где учительская гордость? Как можно подсказывать на централизованном экзамене и ставить выпускников в неравные условия? Слышала, некоторые ребята доставали в аудиториях телефоны. А потом сами же хвастались этим в соцсетях. Да, часть из этого фейк. Но дыма без огня не бывает. В этой ситуации пострадали, скажем так, минские школьники, ведь они сдавали ЦЭ в очень строгой обстановке. В проверенных вузах, где писали всегда.

На вопрос, как вся эта ситуация может повлиять на вступительную кампанию, Наталья отвечает так:

— Математически можно предположить, что проходные баллы снизятся. К тому же на одни и те же специальности придет много ребят с одинаковым количеством баллов. Все-таки раньше кто-то, например, по русскому приносил сертификат, где стояло 100, 98, 95 баллов. Сейчас такого не будет. Как при этом приемные комиссии станут разделять и ранжировать детей, вопрос.

В РИКЗ официально не комментировали, почему методика подсчета была изменена.

Как рассчитываются баллы и в чем проблема в этом году?

За каждое правильно или частично верно выполненное задание выпускнику начисляются 1 или 2 первичных балла (в зависимости от типа задания). Затем сумма первичных баллов абитуриента переводится в тестовый балл. Это делается с помощью специальной формулы, которую РИКЗ не публикует.

В 2022 году первичные и тестовые баллы ЦТ по русскому и белорусскому языкам соотносились таким образом, на что и ориентировались нынешние абитуриенты. Судя по их словам, на репетиционном ЦЭ баллы считались так же.

Официальной таблицы за 2023 год пока нет, но, как уточнили в Министерстве образования, система подсчета в этом году была следующая. До 75 баллов первичный балл соответствует тестовому. То есть если вы набираете 63 первичных балла, то в сертификате укажут столько же. А вот если первоначальный результат будет выше, то при переводе добавится коэффициент. Из-за этого возрастает значение ошибки для тех, кто решил тест хорошо. И уже за один-два неправильных ответа можно получить 70−80 баллов.

Как развивалась история с ЦЭ?

Напомним, 29 мая стали известны результаты первого централизованного экзамена (ЦЭ) по белорусскому и русскому языкам, который состоялся 14 мая. Однако методика, по которой считали результаты испытания, многим оказалась неясна. Она, по словам школьников, отличалась от той, что была на всех этапах РТ. Возмущенные одиннадцатиклассники вместе с родителями стали обрывать телефоны Республиканского института контроля знаний (РИКЗ). А некоторые, как писал нам читатель, даже поехали к зданию института и требовали встречи с директором. В аккаунте редакции недовольство ситуацией выражали десятки человек.

Однако днем 29 мая директор РИКЗ Юрий Миксюк заявил, что баллы по ЦЭ в личном кабинете правильные, пересчета не будет. В этот же вечер пресс-служба Министерства образования опубликовала и комментарий министра по ситуации. Андрей Иванец сообщил, что «методика расчета баллов была полностью идентична прошлогодней» и «позволила объективно провести оценку знаний выпускников».

30 мая в ситуацию вмешался Александр Лукашенко. Он возмутился «бучей после централизованного экзамена». По его мнению, чиновники от образования «устроили катавасию», поэтому потребовал «обычную, понятную систему». Политик поручил проверить организацию централизованных экзаменов и разобраться с каждой поступившей жалобой.

Через пару часов после этого Андрей Иванец сообщил о создании межведомственной комиссии, которая займется проверкой корректности обработки результатов первого централизованного экзамена.

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