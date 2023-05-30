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Бойцы «Азова» с танками и БМП успешно штурмуют позиции россиян под Бахмутом

  • 30.05.2023, 19:54
  • 3,340
Бойцы «Азова» с танками и БМП успешно штурмуют позиции россиян под Бахмутом

Видео.

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады провели успешные штурмовые действия на Бахмутском направлении с применением танков и бронемашин. Соответствующее видео с боем распространил командир тактической группы «Азов», входящей в 3 отдельную штурмовую бригаду ВСУ, полковник Андрей Билецкий.

«Бахмутское направление. Успешные штурмовые действия и, как результат, бегство россиян с позиций», – говорится в сообщении.

Отмечается, что штурмовые действия – совместная работа 1-го штурмового и 1-го механизированного батальонов бригады.

На видео украинские защитники штурмом берут позиции врага, используя поддержку танков и бронемашин.

Военные и техника на видео находятся в непосредственной близости от позиций врага.

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