Бойцы «Азова» с танками и БМП успешно штурмуют позиции россиян под Бахмутом 30.05.2023, 19:54

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Видео.

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады провели успешные штурмовые действия на Бахмутском направлении с применением танков и бронемашин. Соответствующее видео с боем распространил командир тактической группы «Азов», входящей в 3 отдельную штурмовую бригаду ВСУ, полковник Андрей Билецкий.

«Бахмутское направление. Успешные штурмовые действия и, как результат, бегство россиян с позиций», – говорится в сообщении.

Отмечается, что штурмовые действия – совместная работа 1-го штурмового и 1-го механизированного батальонов бригады.

На видео украинские защитники штурмом берут позиции врага, используя поддержку танков и бронемашин.

Военные и техника на видео находятся в непосредственной близости от позиций врага.

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