Бойцы «Азова» с танками и БМП успешно штурмуют позиции россиян под Бахмутом
- 30.05.2023, 19:54
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Видео.
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады провели успешные штурмовые действия на Бахмутском направлении с применением танков и бронемашин. Соответствующее видео с боем распространил командир тактической группы «Азов», входящей в 3 отдельную штурмовую бригаду ВСУ, полковник Андрей Билецкий.
«Бахмутское направление. Успешные штурмовые действия и, как результат, бегство россиян с позиций», – говорится в сообщении.
Отмечается, что штурмовые действия – совместная работа 1-го штурмового и 1-го механизированного батальонов бригады.
На видео украинские защитники штурмом берут позиции врага, используя поддержку танков и бронемашин.
Военные и техника на видео находятся в непосредственной близости от позиций врага.