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Белоруса, который торговал криптой, обязали выплатить огромную сумму налога

  • 30.05.2023, 20:06
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Белоруса, который торговал криптой, обязали выплатить огромную сумму налога

Сумма шокирует.

Белорусу, которого привлекли к административной ответственности за незаконную торговлю криптовалютами, обязали выплатить 440 тысяч рублей налога. Об этом сообщили в Управлении оперативных мероприятий столичной инспекции Министерства по налогам и сборам.

«Сегодня в управление поступило сообщение от наших коллег по месту жительства криптовалютчика-гражданина А. Этот нарушитель получил свой штраф еще в 2022 году, а теперь нас проинформировали о том, что с доходов, полученных гражданином в прошлом году, ему необходимо уплатить порядка 440 000 рублей налога. Не ошибемся, если скажем, что в своем регионе он стал чемпионом по размеру налоговых обязательств, но вряд ли ему это „лидерство“ в радость», — рассказали в Управлении оперативных мероприятий МНС.

В ведомстве также рассказали, что Верховный суд рассмотрел жалобу другого криптовалютчика, которого ранее оштрафовали за незаконную торговлю криптой. Претензии правонарушителя признали необоснованными.

«Штраф в размере чуть более 100 000 рублей придется оплатить», — поделились в налоговой.

Напомним, торговлю криптовалютами в Беларуси регулирует декрет Лукашенко № 8 «О развитии цифровой экономики». Документ допустил к майнингу, приобретению, отчуждению токенов физлиц в личных целях.

«Одно из условий — не строить на этом бизнес, то есть документом прямо установлено: предпринимательская деятельность для физлиц запрещена и является незаконной», — объясняли в МВД.

В соответствии с частью 3 статьи 13.3 КоАП, нарушитель может получить штраф в размере до 100% от незаконного дохода.

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