МИД Британии: Украинцы имеют право защищать себя за пределами своих границ 7 30.05.2023, 20:45

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Лондон прокомментировал атаку Москвы беспилотниками.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя сегодняшнюю атаку Москвы беспилотниками, заявил, что Украина имеет право защищаться за пределами своих границ. Об этом сообщает Sky News.

Клеверли отметил, что не будет делать предположений о сущности атаки.

В то же время, он подчеркнул, что Украина имеет «законное право защищать себя».

«Они имеют законное право делать это в пределах своих границ, но также имеют право использовать силу вне своих границ, чтобы взорвать способность России направлять силу на саму Украину», - сказал он.

По его словам, «легитимные военные цели» за границами Украины являются частью ее самообороны.

«Мы должны это признать», – добавил министр иностранных дел Великобритании.

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