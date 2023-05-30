Число новых граждан Германии достигло 20-летнего максимума 30.05.2023, 20:54

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Благодаря натурализации сирийцев.

В прошлом году в Германии на 28% выросло количество людей, получивших ее гражданство, причем выходцы из Сирии составляли более четверти натурализованных.

Об этом сообщает AP.

По предварительным данным, в 2022 году немецкое гражданство получили около 168 500 человек, сообщило Федеральное статистическое управление. Это самый высокий показатель с 2002 года.

Из них 48 300 – или 29% – были гражданами Сирии. Это более чем вдвое превышает показатель предыдущего года и в семь раз больше, чем в 2020 году, поскольку все больше людей, которые мигрировали в Германию в период между 2014 и 2016 годами, соответствуют требованиям для получения гражданства.

Среди них – знание немецкого языка на рабочем уровне и доказательства того, что они могут обеспечить себя финансово.

В принципе, существует требование, что люди должны прожить в Германии не менее восьми лет, хотя это не касается супругов и детей. Это требование может быть сокращено до шести лет для людей, которые демонстрируют «особые интеграционные достижения», такие как очень хорошее знание языка, профессиональные достижения или гражданская активность. В прошлом году было 23 100 таких «досрочных» натурализаций, что почти вдвое больше, чем в 2021 году, и 60% из них – сирийцы.

Граждане Турции были второй по численности группой людей, получивших немецкое гражданство в прошлом году – 14 200 человек, что на 16% больше, чем в 2021 году.

Статистическое ведомство сообщило, что 5 600 украинцев получили немецкое гражданство в прошлом году, что почти втрое больше, чем в предыдущем году. Они провели в Германии в среднем 13,3 года, по сравнению с 6,4 года для их сирийских коллег.

Социал-либеральное правительство Германии планирует смягчить правила получения гражданства, сократив до пяти лет с восьми количество лет, которые люди должны прожить в стране перед получением немецкого паспорта. Люди с «особыми интеграционными достижениями» будут иметь право на получение гражданства через три года.

Правительство также планирует отменить ограничения на двойное гражданство. Сейчас большинство людей из стран, не являющихся членами Европейского Союза и Швейцарии, должны отказаться от своего предыдущего гражданства, когда они получают немецкий паспорт.

Консервативные и ультраправые оппозиционные партии выступили против этих планов. Пока не понятно, когда парламент рассмотрит их.

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