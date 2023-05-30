Вольфович доложил Лукашенко о недостатках нового главы Госпогранкомитета 8 30.05.2023, 21:22

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В 2004 году Константин Молостов окончил Пограничную академию ФСБ России.

О недостатках нового председателя Госпогранкомитета Беларуси Константина Молостова рассказал Александру Лукашенко государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

Во время рассмотрения кадровых вопросов 30 мая глава Администрации Лукашенко Игорь Сергеенко доложил, что Константин Молостов «подготовленный офицер», который прошел школу и обучение.

— Проверка проведена, кандидат изучен, готов к выполнению поставленных задач, — отрапортовал Сергеенко.

— Недостатки? - уточнил Лукашенко.

— Зрелый опытный пограничник, — начал доклад Вольфович.

— Это не недостатки. (…) А то у нас все хорошо, все идеально. Идеальный человек. Так чего тогда сидел в Гродно до сих пор? Поэтому если есть какие-то недостатки, то вы говорите. Если вы не изучали их — тоже скажите. А то получится как в здравоохранении: все без недостатков, а куча проблем.

— Из недостатков считаю отсутствие опыта в Центральном аппарате. Получается перепрыгивает должность заместителя председателя Государственного пограничного комитета, но, думаю, исходя из опыта его работы, образования, данный офицер быстро войдет в оперативную обстановку и этот пробел [устранится], — ответил Вольфович.

— На границе служил? — спросил Лукашенко.

— Проходил срочную службу в Среднеазиатском пограничном округе (СССР — Прим. ред.) и восемь лет офицером на пограничной заставе, — доложил Константин Молостов.

Напомним, Анатолий Лаппо, возглавлявший ранее ГПК, уволен с военной службы в запас.

Константину Молостову сегодня исполнилось 53 года. Он родился в городе Красноармейске Саратовской области в семье рабочих, но школьные годы провел в Гродно. Оттуда в 1988 году был призван на срочную военную службу в пограничные войска. Служил на пограничной заставе в Краснознаменном Среднеазиатском пограничном округе.

Окончил командное пограничное училище в Алматы. После учебы с 1993-го по 2001 годы проходил службу на пограничных заставах в Гродненском пограничном отряде.

В 2004 году окончил Пограничную академию ФСБ России. После этого был начальником службы охраны границы в различных соединениях.

С 2009-го по 2012-й годы — первый заместитель командира войсковой части 2187 — начальник оперативного управления в Бресте, затем несколько лет командовал Полоцким пограничным отрядом, стал начальником Гродненской пограничной группы в 2014 году.

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