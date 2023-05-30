США анонсировали новые санкции против России 30.05.2023, 21:25

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О санкциях объявят уже завтра.

Вашингтон готовится объявить о новых санкциях против России, которые затронут экспорт технологий, используемых в иранских беспилотниках. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам чиновника, о санкциях объявят уже в среду, 31 мая. Помимо экспорта, они также будут направлены против российской пропаганды и «дезинформации».

«Завтра мы объявим о новых мерах в сфере экспортного контроля в отношении технологий, которые найдены в иранских беспилотниках <…> также о мерах по борьбе с российской дезинформацией и по защите правозащитников в интернете», — заявил Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном (цитата по «Интерфаксу»).

В среду госсекретарь примет участие в неформальной встрече глав МИД стран НАТО в Осло.

В середине мая в Белом доме заявили, что с августа прошлого года Иран поставил России больше 400 дронов-камикадзе. Пока беспилотники — это основная военная помощь, которую Тегеран оказывает Москве, однако Кремль рассчитывает на большее, говорил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Речь идет о растущих оборонных отношениях», которые позволят России убивать людей в Украине, а Ирану — запасаться военной техникой, что представляет угрозу для соседних стран, сказал американский чиновник.

Кирби тогда анонсировал новый пакет санкций против лиц, вовлеченных в партнерство Москвы и Тегерана. Через несколько дней, 19 мая, власти США опубликовали пакет ограничений. Он ввел эмбарго на поставку в Россию 1224 промышленных товаров, в том числе электронику, антиквариат, алкоголь, часы, ковровые покрытия, косметику и парфюмерию. Кроме того, в «черный список» включили сотни компаний, преимущественно связанные с оборонным сектором, машиностроением и авиастроением.

Под ограничения также попали десятки физических лиц — российские бизнесмены, чиновники и топ-менеджеры госкоманий. В частности, санкции ввели против уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, вице-премьера Виктории Абрамченко и двух миллиардеров — совладельца ГК «Меркурий» Игоря Кесаева и бывшего совладельца «Фосагро» Владимира Литвиненко (в прошлом году он продал долю в компании жене).

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