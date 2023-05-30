Как стать умнее 30.05.2023, 22:07

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Простые лайфхаки для жизни.

Кому-то может показаться, что дни обучения закончились: якобы взросление закончилось, все знания получены, а ошибки — сделаны. Даже если школа кажется прошлой жизнью, это не значит, что вы не можете узнать что-то новое и вырасти как личность. Учиться, кстати, придется всю жизнь, вне зависимости от желания или вашего местоположения. Вот 5 простых советов, которые помогут становиться немного умнее с каждым днем, пишет techinsider.r.

Учитесь

Хотя нельзя отрицать, что разум наиболее восприимчив к новой информации именно в детстве, это не означает, что мы должны отказаться от идеи изучать новые вещи и расширять свой кругозор, когда мы становимся старше. Вот почему стоит принять идею «непрерывного обучения». Изучайте новые навыки, посещайте онлайн-курсы, посещайте мастер-классы. Развивать разум намного проще, когда вы признаете, что жизнь вынуждает постоянно учиться.

Читайте

От романов до газет, от научных журналов до постов в блогах — нельзя отрицать силу письменного слова. Если вы не заядлый читатель, но хотите расширить свои знания, вам следует начать с того, чтобы сделать чтение ежедневной привычкой.

Будьте любопытны

Одна из причин, по которой дети могут так многому научиться, заключается в том, что им любопытен мир вокруг. Любопытство подпитывает жажду знаний. Кроме того, дети не боятся задавать вопросы. Не стесняйтесь признавать, что вы чего-то не знаете, потому что задавание вопросов заполняет пробелы в знаниях и способствует критическому мышлению.

Займитесь иностранным языком

Возможно, вы всегда хотели выучить французский язык. Или, может быть, вы любите смотреть теленовеллы и немного понимаете по-испански. Так почему бы не записаться на урок? Мало того, что изучение нового языка — это довольно приятный навык, но исследования показывали, что языки буквально меняют мозг в лучшую сторону, увеличивая количество нейронов.

Научитесь играть на инструменте

Возможно, вы не можете стать профессиональным концертирующим пианистом в 40 лет, но это не значит, что вы не можете научиться читать ноты и заставить свой инструмент издавать чудесные звуки. Умение играть на музыкальном инструменте — не только отличный навык для вечеринки, но, как и изучение нового языка, обучение игре на музыкальном инструменте тоже улучшает когнитивные функции мозга.

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