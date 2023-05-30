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Столтенберг: Запад не устал от помощи Украине в войне с Россией

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  • 30.05.2023, 22:38
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Столтенберг: Запад не устал от помощи Украине в войне с Россией
Йенс Столтенберг

Все находятся начеку.

Страны Запада не устали предоставлять Украине военную помощь для защиты от полномасштабного российского вторжения.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает CNN.

«Все находятся начеку, ожидая признаков усталости в наших демократических странах, в странах НАТО и партнеров, с точки зрения нашей способности оказывать поддержку. Пока что мы этого не видим», - подчеркнул Столтенберг.

Он также уточнил, что сейчас помощь Украине только усиливается. При этом по-прежнему существует сильная межпартийная поддержка украинцев среди союзников по Альянсу как в Европе, так и в США.

Генсек НАТО отметил, что, несмотря на наличие «разных голосов» и мнений по вопросу помощи Украине, остается преимущественная «политическая воля поддерживать» Украину.

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