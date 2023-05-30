Зеленский: Враг должен почувствовать, что Украина окрепла

Зеленский: Враг должен почувствовать, что Украина окрепла1
- 30.05.2023, 22:54
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Во всех направлениях и на всех уровнях.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 30 мая в вечернем обращении, видео которого глава государства обнародовал в Instagram.
«Сейчас именно в Украине – на нашей земле, в нашем небе – решается, сохранят ли свобода и цивилизованность глобальное лидерство в этом столетии. Разрешается нами вместе с Америкой, вместе с Европой, вместе со всеми нашими союзниками и партнерами. Спасибо всем в мире, кто помогает!» – сказал президент Украины.
И конечно, сегодня, как всегда, я благодарю наших воинов. Всем, кто сейчас в бою ради Украины. Всем, кто на боевых задачах, на боевых постах. Авдеевское направление, Бахмут, Марьинка, Шахтерское направление. Благодарю всех, кто защищает наши позиции на Луганщине и Харьковщине. Спасибо каждому и каждому, кто защищает Запорожье, Херсонщину. Благодарю всех, кто держит силу нашей границы.
«Наши воюющие бригады. Наши бригады, которые готовы идти вперед. Наша разведка. Наши силы безопасности. Во всех направлениях и на всех уровнях враг должен почувствовать, что Украина окрепла», – подытожил Зеленский.