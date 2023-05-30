закрыть
31 мая 2023, среда, 0:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Враг должен почувствовать, что Украина окрепла

1
  • 30.05.2023, 22:54
  • 2,678
Зеленский: Враг должен почувствовать, что Украина окрепла
Владимир Зеленский

Во всех направлениях и на всех уровнях.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 30 мая в вечернем обращении, видео которого глава государства обнародовал в Instagram.

«Сейчас именно в Украине – на нашей земле, в нашем небе – решается, сохранят ли свобода и цивилизованность глобальное лидерство в этом столетии. Разрешается нами вместе с Америкой, вместе с Европой, вместе со всеми нашими союзниками и партнерами. Спасибо всем в мире, кто помогает!» – сказал президент Украины.

И конечно, сегодня, как всегда, я благодарю наших воинов. Всем, кто сейчас в бою ради Украины. Всем, кто на боевых задачах, на боевых постах. Авдеевское направление, Бахмут, Марьинка, Шахтерское направление. Благодарю всех, кто защищает наши позиции на Луганщине и Харьковщине. Спасибо каждому и каждому, кто защищает Запорожье, Херсонщину. Благодарю всех, кто держит силу нашей границы.

«Наши воюющие бригады. Наши бригады, которые готовы идти вперед. Наша разведка. Наши силы безопасности. Во всех направлениях и на всех уровнях враг должен почувствовать, что Украина окрепла», – подытожил Зеленский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип
Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип
Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда