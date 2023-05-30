В США надеются, что Швеция присоединится к НАТО в ближайшие недели
- 30.05.2023, 23:31
Об этом заявил госсекретарь Блинкен.
Соединенные Штаты Америки выразили надежду, что Швеция завершит свое вступление в НАТО в ближайшие недели.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет CNN.
«Мы не сомневаемся, что это может быть, и это должно быть, и мы ожидаем, что это будет», – заявил он.
По его словам, решение Финляндии и Швеции отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО заставило полномасштабное вторжение России в Украину.
Также сегодня глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем также заявлял, что его страна все еще надеется стать членом НАТО до июльского саммита Альянса в Вильнюсе.