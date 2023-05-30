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В США надеются, что Швеция присоединится к НАТО в ближайшие недели

  • 30.05.2023, 23:31
В США надеются, что Швеция присоединится к НАТО в ближайшие недели

Об этом заявил госсекретарь Блинкен.

Соединенные Штаты Америки выразили надежду, что Швеция завершит свое вступление в НАТО в ближайшие недели.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет CNN.

«Мы не сомневаемся, что это может быть, и это должно быть, и мы ожидаем, что это будет», – заявил он.

По его словам, решение Финляндии и Швеции отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО заставило полномасштабное вторжение России в Украину.

Также сегодня глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем также заявлял, что его страна все еще надеется стать членом НАТО до июльского саммита Альянса в Вильнюсе.

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