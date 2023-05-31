Италия готовит седьмой пакет военной помощи Украине
- 31.05.2023, 1:02
Перечень помощи военного назначения – засекреченный.
Италия готовит новый, седьмой пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на заявление министра обороны республики Гуидо Крозетто во время выступления в специальном парламентском комитете по безопасности.
Перечень помощи военного назначения – засекреченный.
Отмечается, что до сих пор Италия выполняла поставки в соответствии с шести межведомственными пакетами, последний из которых был одобрен в начале года. С марта 2022 г., когда парламент одобрил соответствующую резолюцию, подтвержденную впоследствии новым созывом в декабре, Италия поставила военное обмундирование, вооружение и другие материалы в рамках шести соответствующих пакетов помощи на сумму от одного млрд до 1,5 млрд евро.