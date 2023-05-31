Италия готовит седьмой пакет военной помощи Украине 31.05.2023, 1:02

Перечень помощи военного назначения – засекреченный.

Италия готовит новый, седьмой пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на заявление министра обороны республики Гуидо Крозетто во время выступления в специальном парламентском комитете по безопасности.

Перечень помощи военного назначения – засекреченный.

Отмечается, что до сих пор Италия выполняла поставки в соответствии с шести межведомственными пакетами, последний из которых был одобрен в начале года. С марта 2022 г., когда парламент одобрил соответствующую резолюцию, подтвержденную впоследствии новым созывом в декабре, Италия поставила военное обмундирование, вооружение и другие материалы в рамках шести соответствующих пакетов помощи на сумму от одного млрд до 1,5 млрд евро.

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