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Борисове мужчина с топором разбил припаркованный автомобиль

  • 31.05.2023, 2:44
Борисове мужчина с топором разбил припаркованный автомобиль

Видео.

Сотрудники милиции задержали жителя Борисова, который ходил по городу с топором и разбил припаркованный автомобиль, сообщили в УВД Миноблисполкома.

В милицию позвонила жительница Борисова и рассказала, что по частному сектору в переулке Тургенева ходит мужчина с топором. Второй звонивший сообщил, что этот мужчина уже разбил топором заднее боковое стекло припаркованного авто.

Сотрудники милиции обнаружили мужчину. На требование положить топор на землю и добровольно сдаться он не отреагировал и попытался скрыться, но был задержан.

По факту произошедшего проводится проверка.

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