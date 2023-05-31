Борисове мужчина с топором разбил припаркованный автомобиль
- 31.05.2023, 2:44
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Сотрудники милиции задержали жителя Борисова, который ходил по городу с топором и разбил припаркованный автомобиль, сообщили в УВД Миноблисполкома.
В милицию позвонила жительница Борисова и рассказала, что по частному сектору в переулке Тургенева ходит мужчина с топором. Второй звонивший сообщил, что этот мужчина уже разбил топором заднее боковое стекло припаркованного авто.
Сотрудники милиции обнаружили мужчину. На требование положить топор на землю и добровольно сдаться он не отреагировал и попытался скрыться, но был задержан.
По факту произошедшего проводится проверка.