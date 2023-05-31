До 100 оккупантов ликвидированы под Мариуполем вследствие прилета по вражеской базе 31.05.2023, 4:49

По вражеской базе отработали британские ракеты Storm Shadow.

Вследствие «прилета» по вражеской базе уничтожены до 100 оккупантов. Столб густого дыма видели жители города. По данным советника мэра Мариуполя Андрющенко, отработали британские ракеты Storm Shadow.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что Юрьевка стала местом «ожесточенной любви» к россиянам, передает Цензор.НЕТ.

Появились фотографии и видео последствий атаки на одну из баз оккупантов.

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