Китайский истребитель совершил опасный маневр рядом с самолетом США 31.05.2023, 7:42

фото: getty images

Видеофакт.

Китайский истребитель совершил опасный маневр рядом с американским самолетом-разведчиком над Южно-Китайским морем.

Об этом сообщает ABS.

Китайский самолет пролетел в пределах 120 метров перед американским RC-135, заставив его лететь сквозь зону турбулентности.

«RC-135 выполнял безопасные и штатные операции над Южно-Китайским морем в международном воздушном пространстве в соответствии с международным правом», - заявили в Индо-Тихоокеанском командовании.

BREAKING: Chinese fighter jet performing 'aggressive' maneuver in front of US Air Force aircraft.pic.twitter.com/tTl2YTD2uy — The Spectator Index (@spectatorindex) May 30, 2023

В Пентагоне назвали инцидент «частью модели поведения Китая». Неназванный высокопоставленный чиновник минобороны США заявил, что наблюдается «тревожный рост рискованных перехватов в воздухе и столкновений на море» со стороны китайских самолетов и кораблей. Такие действия могут привести «к опасному инциденту или просчету».

«Мы не верим, что это сделали пилоты, действовавшие независимо друг от друга. Мы считаем это частью более широкого плана», - сказал чиновник.

Отношения США и Китая

В отношениях США и Китая наблюдается самая большая за последние десятилетия напряженность, а любые усилия по их улучшению почти не имеют прогресса.

К примеру, недавно КНР отклонила прошение США о встрече глав министерств обороны стран на ежегодном форуме безопасности в Сингапуре.

Отметим также, что такой инцидент с самолетом не первый. Так, в декабре 2022 года китайский истребитель совершил опасный маневр, пролетая мимо американского самолета-разведчика на расстоянии 3 метров, заставив принять меры по уклонению во избежание столкновения.

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