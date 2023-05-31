Storm Shadow превратил в груду камней военную базу РФ «Ялта»3
- 31.05.2023, 8:12
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От здания, где находилось около 100 военных РФ, мало что осталось.
Ракеты Storm Shadow разгромили базу российской армии в оккупированной Юрьевке, что недалеко от Мариуполя.
После «прилетов» от здания, где квартировались солдаты ВС РФ, мало что осталось.
Кадры обнародовал 30 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
В Юрьевке оккупанты с комфортом разместились в оздоровительном пансионате «Ялта», превратив ее в свою базу.
Оздоровиться у них не получилось. 29 мая туда наведалась пара ракет Storm Shadow. В результате «прилета» от здания осталась одна коробка, верхние этажи были снесены. По предварительным данным, около 100 военных РФ были ликвидированы.
Очевидцы сняли на видео момент мощнейшего удара. «Бавовну» было видно и слышно в соседнем населенном пункте.
Показательно, что мирные жители, снявшие на видео «прилет», за кадром крайне резко высказались о российских оккупантах.