Депутат Госдумы РФ намекнул Скабеевой на расстрел на месте из-за паники

Депутат Госдумы РФ намекнул Скабеевой на расстрел на месте из-за паники3
- 31.05.2023, 8:55
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Пропагандистка внезапно засомневалась в необходимости умирать за Кремль.
Мир стремительно меняется, пока Россия ведет войну против Украины. К окончанию боевых действий цивилизованные страны будут демонстрировать очередные достижения науки и техники, а РФ останется в «прошлом мире».
С таким заявлением выступил один из гостей российского ток-шоу «60 минут». Ведущая Ольга Скабеева ответила: «Если война не случится», сообщает dialog.ua.
«Все-таки хочется надеяться, что у нас не на столько… Не хочется умирать, честно говоря, вообще не хочется. Совсем не хочется. Не понимаю, почему это приходится говорить в 2023 году, но как бы надо отметить немного», - сказала пропагандистка.
Присутствовавший в студии депутат Гурулев напомнил Скабеевой и ее гостю, что в военное время паникеров расстреливают на месте, поэтому у них есть шанс не дожить до ядерной войны.