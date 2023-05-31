Депутат Госдумы РФ намекнул Скабеевой на расстрел на месте из-за паники 3 31.05.2023, 8:55

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Пропагандистка внезапно засомневалась в необходимости умирать за Кремль.

Мир стремительно меняется, пока Россия ведет войну против Украины. К окончанию боевых действий цивилизованные страны будут демонстрировать очередные достижения науки и техники, а РФ останется в «прошлом мире».

С таким заявлением выступил один из гостей российского ток-шоу «60 минут». Ведущая Ольга Скабеева ответила: «Если война не случится», сообщает dialog.ua.

«Все-таки хочется надеяться, что у нас не на столько… Не хочется умирать, честно говоря, вообще не хочется. Совсем не хочется. Не понимаю, почему это приходится говорить в 2023 году, но как бы надо отметить немного», - сказала пропагандистка.

Присутствовавший в студии депутат Гурулев напомнил Скабеевой и ее гостю, что в военное время паникеров расстреливают на месте, поэтому у них есть шанс не дожить до ядерной войны.

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