С доставкой на дом: что показала атака дронов на Москву 31.05.2023, 9:13

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Беспилотники над Рублевкой усилили раскол в «башнях Кремля».

Ночью 30 мая российские оккупанты в очередной раз не дали киевлянам поспать, атаковав украинскую столицу беспилотниками. Но при этом, не удалось поспать и москвичам.

Они под утро проснулись от «бавовны». Как сообщили с утра российские телеграм-каналы и соцсети, Москва подверглась массированной атаке дронов. БПЛА летали над Рублевкой и попали в три жилых дома — на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице в Москве, а также на улице Атласова в Новой Москве. Власти города заявили, что здания получили незначительные повреждения, «никто серьезно не пострадал».

Тем не менее, за медицинской помощью, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, обратились два человека, а жителям нескольких подъездов в домах, в которые попали дроны, пришлось эвакуироваться.

«Апостроф» разбирался, как в Кремле оценили атаку БПЛА и чего ждать жителям столицы страны-агрессора в дальнейшем.

Тревожное утро москвичей

Утро 30 мая для москвичей выдалось громким. Столицу России и Подмосковье атаковали неизвестные дроны. Сразу же после атаки, местные жители стали выкладывать последствия прилетов в соцсетях. Сообщалось, что один дрон врезался в дом на Профсоюзной улице, второй на улице Атласова в Новой Москве. В доме 98 на Профсоюзной улице дрон попал в верхние этажи дома, разрушены фасад и остекление здания. Жителей трех подъездов эвакуируют. На улице Атласова, 11 в результате попадания беспилотника также разрушены фасад дома и остекления верхних этажей. Дрон также попал в дом № 92 на Ленинском проспекте.

В Подмосковье БПЛА летали над элитными поселками – в том числе, Рублевкой, где живет российское топ-чиновничество, а также некоторые украинские «беженцы» - к примеру, Виктор Янукович.

Сообщалось, что один из беспилотников был сбит над подмосковной деревней Раздоры, где находится резиденция Путина «Ново-Огарево».

При этом было зафиксировано не менее 25 дронов.

Политический эксперт Алексей Голобуцкий обратил внимание на то, что массовое появление дронов над элитными районами Москвы и Подмосковья усилило и без того конфликтную ситуацию среди так называемых кремлевских башен.

«Дроны обозначили для россиян, что «приоритетные цели» - российская элита, которой остальные россияне завидуют и ненавидят. Теоретически это должно подтолкнуть процессы «феодального дробления» империи, когда каждый сам за себя и никто не хочет брать на себя ответственность за войну и решение Кремля. В любом случае, это усугубит внутренний конфликт. Прогнозируемое многими массовое бегство за границу родственников и близких российской элиты, еще остававшихся в РФ и проживавших собственно в обозначенных БПЛА элитных поселках, дополнительно усугубит конфликт и разломы между отдельными властными группами», - считает эксперт.

Песков попытался успокоить

Атака дронов на Москву, по-видимому, стала для российских властей неожиданностью. Ни Кремль, ни Минобороны до середины дня инцидент никак не комментировали. Отдуваться за центральную власть – успокаивать людей и хоть как-то объяснять ситуацию, поскольку скрыть ее стало невозможно – пришлось мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

В выпусках НТВ (в 10:00) и «Россия 1» (в 11:00) сразу цитировали только сообщения Минобороны, появившиеся на лентах примерно в 9:30. Некоторые предположения журналисты сделали от своего имени. В частности, на «России 1» журналисты отметили, что в дома в Москве, вероятно, врезались те беспилотники, которые, по данным Минобороны, потеряли управление из-за подавления российскими системами радиоэлектронной борьбы.

Пригожин оттоптался

А вот глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин воспользовался инцидентом с дронами чтобы в очередной раз «уколоть» министра обороны Сергея Шойгу. Пост Пригожина, который распространила его пресс-служба был полон оскорблений в адрес руководства Минобороны и усыпан нецензурной лексикой.

«Как гражданин я глубоко возмущен, что эти мрази спокойно сидят и просиживают дальше свои ожиревшие сраки, намазанные дорогими кремами. И поэтому я считаю, что народ имеет полное право задать им эти вопросы, этим паскудам», — заявил Пригожин.

Путин откашлялся

Впрочем, похоже, в Кремле поняли, что тема получила серьезный резонанс. В результате чего, в вечеру из бункера выбрался Путин и, постоянно кашляя, решил сделать заявление. Правда, ничего нового он не сказал. Путин назвал атаку дронов «террористическим актом в ответ на удары по центрам принятия решений в Киеве», а также «запугиванием граждан России и ударами по жилым зданиям».

По его словам, российские системы ПВО сработали «штатно, удовлетворительно», хотя «еще есть над чем работать». Показательно, что даже после того как в прошлый раз дроны угодили в Кремль Путин промолчал. Теперь, похоже, ситуация накалилась до предела.

В чем «фишка»

Переполох в Москве «Апостроф» попросил прокомментировать бывшего сотрудника СБУ, эксперта Украинского института будущего и консультанта комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Ивана Ступака.

«Атака дронов на Москву показала следующее:

- это первая подобная массовая атака на российскую столицу за все время войны, и я уверен, что не последняя, поскольку у россиян дронов много и они будут возвращаться в родную гавань;

- главное еще и то, что дроны полетели на Рублевку, так сказать «врезали буржуям»;

- еще раз россияне убедились, что ПВО даже над Москвой «дырявая». Для того, чтобы закрыть Москву и Подмосковье, где находятся имения тамошних буржуев по нашим приблизительным подсчетам необходимо снять 30% систем ПВО с фронта;

- часть БПЛА были обезврежены при помощи станций РЭБ, а потому они потеряли ориентацию и упали на жилые дома. Иными словами, власть совершила диверсию против своего народа.

Хочу верить, что атака дронов деморализовала российскую власть. А еще она подтвердила противоречия между башнями Кремля. Это видно из заявлений Пригожина.

Отдельные наши специалисты уже поблагодарили российских журналистов за то, что они сообщили подробные адреса, по которым прилетели дроны.

И насколько мне известно, в российских соцсетях некоторые простые москвичи уже стали писать, что причинами прилетов БПЛА по их домам стала война. А это, я вам скажу уже огромная смелость».

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