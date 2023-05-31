закрыть
31 мая 2023, среда, 9:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

С доставкой на дом: что показала атака дронов на Москву

  • 31.05.2023, 9:13
  • 2,356
С доставкой на дом: что показала атака дронов на Москву

Беспилотники над Рублевкой усилили раскол в «башнях Кремля».

Ночью 30 мая российские оккупанты в очередной раз не дали киевлянам поспать, атаковав украинскую столицу беспилотниками. Но при этом, не удалось поспать и москвичам.

Они под утро проснулись от «бавовны». Как сообщили с утра российские телеграм-каналы и соцсети, Москва подверглась массированной атаке дронов. БПЛА летали над Рублевкой и попали в три жилых дома — на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице в Москве, а также на улице Атласова в Новой Москве. Власти города заявили, что здания получили незначительные повреждения, «никто серьезно не пострадал».

Тем не менее, за медицинской помощью, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, обратились два человека, а жителям нескольких подъездов в домах, в которые попали дроны, пришлось эвакуироваться.

«Апостроф» разбирался, как в Кремле оценили атаку БПЛА и чего ждать жителям столицы страны-агрессора в дальнейшем.

Тревожное утро москвичей

Утро 30 мая для москвичей выдалось громким. Столицу России и Подмосковье атаковали неизвестные дроны. Сразу же после атаки, местные жители стали выкладывать последствия прилетов в соцсетях. Сообщалось, что один дрон врезался в дом на Профсоюзной улице, второй на улице Атласова в Новой Москве. В доме 98 на Профсоюзной улице дрон попал в верхние этажи дома, разрушены фасад и остекление здания. Жителей трех подъездов эвакуируют. На улице Атласова, 11 в результате попадания беспилотника также разрушены фасад дома и остекления верхних этажей. Дрон также попал в дом № 92 на Ленинском проспекте.

В Подмосковье БПЛА летали над элитными поселками – в том числе, Рублевкой, где живет российское топ-чиновничество, а также некоторые украинские «беженцы» - к примеру, Виктор Янукович.

Сообщалось, что один из беспилотников был сбит над подмосковной деревней Раздоры, где находится резиденция Путина «Ново-Огарево».

При этом было зафиксировано не менее 25 дронов.

Политический эксперт Алексей Голобуцкий обратил внимание на то, что массовое появление дронов над элитными районами Москвы и Подмосковья усилило и без того конфликтную ситуацию среди так называемых кремлевских башен.

«Дроны обозначили для россиян, что «приоритетные цели» - российская элита, которой остальные россияне завидуют и ненавидят. Теоретически это должно подтолкнуть процессы «феодального дробления» империи, когда каждый сам за себя и никто не хочет брать на себя ответственность за войну и решение Кремля. В любом случае, это усугубит внутренний конфликт. Прогнозируемое многими массовое бегство за границу родственников и близких российской элиты, еще остававшихся в РФ и проживавших собственно в обозначенных БПЛА элитных поселках, дополнительно усугубит конфликт и разломы между отдельными властными группами», - считает эксперт.

Песков попытался успокоить

Атака дронов на Москву, по-видимому, стала для российских властей неожиданностью. Ни Кремль, ни Минобороны до середины дня инцидент никак не комментировали. Отдуваться за центральную власть – успокаивать людей и хоть как-то объяснять ситуацию, поскольку скрыть ее стало невозможно – пришлось мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

В выпусках НТВ (в 10:00) и «Россия 1» (в 11:00) сразу цитировали только сообщения Минобороны, появившиеся на лентах примерно в 9:30. Некоторые предположения журналисты сделали от своего имени. В частности, на «России 1» журналисты отметили, что в дома в Москве, вероятно, врезались те беспилотники, которые, по данным Минобороны, потеряли управление из-за подавления российскими системами радиоэлектронной борьбы.

Пригожин оттоптался

А вот глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин воспользовался инцидентом с дронами чтобы в очередной раз «уколоть» министра обороны Сергея Шойгу. Пост Пригожина, который распространила его пресс-служба был полон оскорблений в адрес руководства Минобороны и усыпан нецензурной лексикой.

«Как гражданин я глубоко возмущен, что эти мрази спокойно сидят и просиживают дальше свои ожиревшие сраки, намазанные дорогими кремами. И поэтому я считаю, что народ имеет полное право задать им эти вопросы, этим паскудам», — заявил Пригожин.

Путин откашлялся

Впрочем, похоже, в Кремле поняли, что тема получила серьезный резонанс. В результате чего, в вечеру из бункера выбрался Путин и, постоянно кашляя, решил сделать заявление. Правда, ничего нового он не сказал. Путин назвал атаку дронов «террористическим актом в ответ на удары по центрам принятия решений в Киеве», а также «запугиванием граждан России и ударами по жилым зданиям».

По его словам, российские системы ПВО сработали «штатно, удовлетворительно», хотя «еще есть над чем работать». Показательно, что даже после того как в прошлый раз дроны угодили в Кремль Путин промолчал. Теперь, похоже, ситуация накалилась до предела.

В чем «фишка»

Переполох в Москве «Апостроф» попросил прокомментировать бывшего сотрудника СБУ, эксперта Украинского института будущего и консультанта комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Ивана Ступака.

«Атака дронов на Москву показала следующее:

- это первая подобная массовая атака на российскую столицу за все время войны, и я уверен, что не последняя, поскольку у россиян дронов много и они будут возвращаться в родную гавань;

- главное еще и то, что дроны полетели на Рублевку, так сказать «врезали буржуям»;

- еще раз россияне убедились, что ПВО даже над Москвой «дырявая». Для того, чтобы закрыть Москву и Подмосковье, где находятся имения тамошних буржуев по нашим приблизительным подсчетам необходимо снять 30% систем ПВО с фронта;

- часть БПЛА были обезврежены при помощи станций РЭБ, а потому они потеряли ориентацию и упали на жилые дома. Иными словами, власть совершила диверсию против своего народа.

Хочу верить, что атака дронов деморализовала российскую власть. А еще она подтвердила противоречия между башнями Кремля. Это видно из заявлений Пригожина.

Отдельные наши специалисты уже поблагодарили российских журналистов за то, что они сообщили подробные адреса, по которым прилетели дроны.

И насколько мне известно, в российских соцсетях некоторые простые москвичи уже стали писать, что причинами прилетов БПЛА по их домам стала война. А это, я вам скажу уже огромная смелость».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип
Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип
Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда