МИД Польши: Варшава отреагирует еще более жестко на действия Лукашенко 4 31.05.2023, 9:32

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Закрытие движения для фур через границу и новый пакет санкций — это еще не предел.

Польша не исключает введения новых санкций в отношении белорусского режима, заявил замминистра иностранных дел Польши Мацей Вонсик в интервью PAP.

«Польша — это окно в мир для Беларуси, и пусть Беларусь пользуется этим окном разумно и рационально. Мы не согласны с каким-либо преследованием польских деятелей», — заявил Вонсик.

Замминистра иностранных дел пообещал, что Варшава «будет реагировать все более жестко».

Как он отметил, в санкционный список сейчас включены все депутаты белорусского «парламента», представители судебной власти, прокуратуры, силовых структур, некоторые спортсмены и спортивные активисты, знаменитости, а также представители местных властей, ответственные за уничтожение памятников Армии Крайовой или осквернение польских кладбищ.

«Среди них есть и сын Александра Лукашенко, люди, которые причастны к суду над Анджеем Почобутом, а также ответственные за гибридную войну у нашей восточной границы, то есть за организацию переправки мигрантов из третьих стран в ЕС и Польшу», — добавил он.

Вонсик подчеркнул, что освобождение Анджея Почобута является необходимым условием, чтобы можно было говорить об отмене санкций.

Напомним, Польша с 1 июня приостанавливает движение через польско-белорусскую границу зарегистрированных в Беларуси и России фур с товарами. Ранее Польша закрыла погранпереход «Бобровники» на польско-белорусской границе — после вынесения приговора гродненскому журналисту Анджею Почобуту.

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