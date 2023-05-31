Где в Гомельской области можно увидеть следы вторжения в Украину? 3 31.05.2023, 9:47

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Google опубликовал космические съемки Гомельской области 2022-го года.

На данный момент обновлены как минимум два крупных фрагмента — южная часть Гомельского и Добрушского районов, снятая в мае 2022 года, а также части Мозырского и Наровлянского районов, зафиксированные в августе 2022 года.

К этому времени с территории Беларуси уже были выведены остатки ударной группировки РФ, которая пыталась штурмовать Киевскую, Черниговскую и Житомирские области Украины.

«Флагшток» рассказывает, где в Гомельской области можно увидеть следы вторжения в Украину.

На шоссе Е-95 недалеко от Новой Гуты можно увидеть закопанный танк.

Погранпереход около Новой Гуты пуст.

Перед ним появились укрепления.

Также опустел и погранпереход на стыке границ РФ, Украины и Беларуси («Три сестры»).

В районе приграничной станции Кравцовка появились огневые точки.

Недалеко от границы с Украиной между деревнями Николаевка и Андреевка на поле остались следы от техники. Этот снимок может являться свидетельством применения российской артиллерии с территории Беларуси для российского наступления в начале войны.

На территории старого аэродрома около деревни Зябровка зафиксированы российские ракетные комплексы. При помощи них Россия наносила удары по территории Украины весной 2022 года.

На снимке территории Радиологического заповедника в Наровлянском районе можно увидеть брошенную технику на дороге около отселенной деревни Ломыш. Примечательно, что на снимке 2022 года местное деревенское кладбище оказалось расчищено, а на нем заметен песок свежих захоронений.

На взлётной полосе старого аэродрома около деревни Бобровичи в Мозырском районе в августе 2022 гола была зафиксирована нестандартная техника. Этот аэродром используется для испытаний техники.

Так выглядит мост через Днепр между Гомельской и Черниговскими областями. Его подорвали украинцы после начала войны, чтобы не допустить продвижения войск РФ из Брагинского района в Черниговскую область.

На сервисе Google.maps ранее появились снимки приграничной Черниговской области во время российского вторжения.

Поиск и сравнение снимков проведены при помощи программы Google Earth.

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