Где в Гомельской области можно увидеть следы вторжения в Украину?3
- 31.05.2023, 9:47
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Google опубликовал космические съемки Гомельской области 2022-го года.
На данный момент обновлены как минимум два крупных фрагмента — южная часть Гомельского и Добрушского районов, снятая в мае 2022 года, а также части Мозырского и Наровлянского районов, зафиксированные в августе 2022 года.
К этому времени с территории Беларуси уже были выведены остатки ударной группировки РФ, которая пыталась штурмовать Киевскую, Черниговскую и Житомирские области Украины.
«Флагшток» рассказывает, где в Гомельской области можно увидеть следы вторжения в Украину.
На шоссе Е-95 недалеко от Новой Гуты можно увидеть закопанный танк.
Погранпереход около Новой Гуты пуст.
Перед ним появились укрепления.
Также опустел и погранпереход на стыке границ РФ, Украины и Беларуси («Три сестры»).
В районе приграничной станции Кравцовка появились огневые точки.
Недалеко от границы с Украиной между деревнями Николаевка и Андреевка на поле остались следы от техники. Этот снимок может являться свидетельством применения российской артиллерии с территории Беларуси для российского наступления в начале войны.
На территории старого аэродрома около деревни Зябровка зафиксированы российские ракетные комплексы. При помощи них Россия наносила удары по территории Украины весной 2022 года.
На снимке территории Радиологического заповедника в Наровлянском районе можно увидеть брошенную технику на дороге около отселенной деревни Ломыш. Примечательно, что на снимке 2022 года местное деревенское кладбище оказалось расчищено, а на нем заметен песок свежих захоронений.
На взлётной полосе старого аэродрома около деревни Бобровичи в Мозырском районе в августе 2022 гола была зафиксирована нестандартная техника. Этот аэродром используется для испытаний техники.
Так выглядит мост через Днепр между Гомельской и Черниговскими областями. Его подорвали украинцы после начала войны, чтобы не допустить продвижения войск РФ из Брагинского района в Черниговскую область.
На сервисе Google.maps ранее появились снимки приграничной Черниговской области во время российского вторжения.
Поиск и сравнение снимков проведены при помощи программы Google Earth.