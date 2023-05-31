«Покупатели из РФ с белорусского рынка исчезли» 2 31.05.2023, 10:03

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На рынке подержанных авто наступило затишье.

Год назад белорусский рынок подержанных автомобилей переживал настоящий бум из-за наплыва россиян, активно вывозивших свежепригнанные машины. Но сегодня ситуация совсем иная: россиянам при курсе 80 рублей за доллар это стало не очень интересно, а белорусов сейчас, похоже, интересуют другие покупки, пишет abw.by.

Машин много, интереса мало

Количество предложений от автохаусов, занимающихся реализацией «проходных» машин из Европы и США, как никогда высокое. В октябрьском говорят об уходе рынка в спячку эксперты приводили в пример одну из площадок, где на тот момент было выставлено на продажу около 80 автомобилей при стандартном количестве 40-50. Так вот, сегодня у них 170 предложений, а в соседнем автохаусе больше двух сотен машин! Да, многие из них на комиссии, да, бизнес масштабируется, но все равно это очень существенные объемы, представить которые год назад было тяжело.

Если присмотреться к объявлениям от частных продавцов, то можно увидеть массу вариантов, которые продаются по месяцу-два, а иногда и больше. И это машины, цены на которые находятся «в рынке», они не завышены. Само собой, среди них есть экземпляры в откровенно бедных комплектациях, которые не всем интересны, наверняка найдется и некоторая доля автомобилей с проблемами, но факт остается фактом: машины «зависают».

Причем у продавцов возникают сложности с реализацией не только свежепригнанных, но и довольно возрастных автомобилей. Как рассказали в одном из автохаусов, сейчас упал и интерес даже к машинам в самом ходовом ценовом сегменте $5000-8000. И даже к тем моделям, по которым раньше обрывали телефоны сразу же после размещения объявлений.

Но жалуются на низкий спрос не все. На комиссионных площадках дилеров рассказывают, что торговля машинами идет нормально. Но «нормально» – понятие растяжимое.

Представители компаний, работающих в сфере пригона автомобилей под заказ, также отмечают падение спроса на их услуги. Говорят, что заказов сейчас немного, но работа для них все же есть.

О заметном снижении активности покупателей рассказывают и специалисты по подбору. По их словам, тренд на падение спроса наметился несколько месяцев назад и сейчас достиг максимума.

Россияне погоды не делают

Со свежепригнанными из-за границы автомобилями все понятно. Действительно, на них был серьезный спрос со стороны россиян. Судя по всему, многие автомобили были заказаны с расчетом именно на то, что они отправятся в РФ. Но снижение интереса со стороны российских покупателей наблюдалось уже в декабре 2022 года, когда валютный курс устремился к уровню 70 рублей за доллар. Ну а 7 апреля он и вовсе перевалил за 80, оставаясь у этой отметки до сих пор. Такой расклад делает для граждан РФ покупку авто в Беларуси неинтересной. Если, конечно, они предусмотрительно не купили валюту.

Покупатели из России с белорусского рынка полностью не исчезли. За автомобилями они все еще приезжают, но, как говорится, погоды уже не делают. Во всяком случае такой хорошей, как год назад.

При чем здесь доступные кредиты

Куда интереснее снижение спроса со стороны белорусов. Сегодня на рынке ценовые сегменты до $16.000-17.000, с которых стартуют цены на Vesta и Emgrand, закрываются исключительно «бэушкой», если, конечно, потенциальный покупатель не готов ездить на «Гранте». Но за свежепригнанными автомобилями белорусы выстраиваться в очередь не спешат даже при условии, что финансовые инструменты сегодня стали вполне доступными.

Неужели все выстроились в очередь за Emgrand? Дилеры не раскрывают информацию о том, сколько физических лиц находится в ожидании нового седана Geely. Кто-то ждет свою машину с января. Впрочем, ситуация с поставками у дилеров разная, подход к формированию очереди тоже разный. В некоторых салонах не берут предоплату и не заключают предварительный договор. Это порождает ситуации, когда заказчики записываются сразу в несколько очередей. Вторая сторона такого подхода – возможность для дилера тянуть время едва ли не бесконечно, ведь конкретные сроки поставки и ответственность за их срыв нигде не прописаны.

Вернемся к «бэушке». Снижение спроса на «проходные» авто можно объяснить тем, что этот спрос, как бы это странно ни звучало, уже удовлетворен, по крайней мере отчасти. И удовлетворен он в прошлом году. Ведь белорусы – народ осторожный и предусмотрительный и в случае «кипиша» предпочитают потратить имеющиеся деньги на какой-либо актив. Особенно если этот актив начал дорожать, что и произошло с автомобилями. Поэтому не исключено, что многие из тех, кто мог и хотел, обновили автопарк в прошлом году, опасаясь возможного подорожания и новых сложностей с логистикой.

Остается открытым вопрос возникшего затишья в доступном и ходовом сегменте $5000-8000, где происходит круговорот автомобилей, длительное время ездивших по дорогам Беларуси. Серьезный спрос в нем формируют покупатели из регионов, многим из которых сегодня, вероятно, не до покупки машин, ведь стартовал дачный сезон. Разберутся с грядками – вернутся к вопросу обновления автопарка.

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