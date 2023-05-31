Украинские спецназовцы ликвидировали речной десант РФ под Херсоном 31.05.2023, 10:14

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Вражескую ДРГ полностью обезвредили.

Пополнили «подводный флот РФ» на Днепре: бойцы ССО Украины обезвредили командира и лодочника окупантов, пишет «Стопкор». Бойцы 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ показали, как готовили засаду на вражескую ДРГ под Херсоном и не дали российскому десанту реализовать план высадки на одном из островов в дельте реки.

Видео, предоставленное морскими спецназовцами ВСУ, обнародовал вечером 30 мая канал «Херсон: Война без фейков».

«Работа бойцов 73-го центра ССО на островах вблизи Херсона. Они устроили засаду на российскую ДРГ, которая передвигалась по лодке, и успешно ликвидировали врагов», – говорится в сообщении.

Заметим, 73-й морской центр специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого (73 МЦСПО) – это часть специальной разведки Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, которая в мирное время дислоцируется в г. Очаков Николаевской области.

Бойцы рассказали, что их задачей было высадиться на одном из островов в устье Днепра Херсонской области, провести разведку и занять позиции. В течение суток спецназовцы «засекли» на воде катер с диверсионно-разведывательной группой оккупантов и открыли плотный огонь из пулеметов. Во время выполнения операции ни один из украинских воинов не был ранен или убит, а вот вражескую ДРГ полностью обезвредили.

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