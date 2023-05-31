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Литовские пограничники задержали пьяных велосипедистов из Беларуси

  • 31.05.2023, 10:16
  • 2,176
Литовские пограничники задержали пьяных велосипедистов из Беларуси
vsat.lrv.lt

Задержанные с трудом контролировали свои движения.

Литовские пограничники задержали двух пьяных белорусов, приехавших из РБ на границу на велосипедах. Как пишет vsat.lrv.lt, происшествие случилось в понедельник на пограничном контрольно-пропускном пункте Медининкай. Белорусы в возрасте 34 и 38 лет (кстати, родственники) с трудом говорили и контролировали свои движения. У одного мужчины было 2,25 промилле алкоголя, у другого — 1,89.

Через несколько часов обоих нарушителей передали полиции.

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