Литовские пограничники задержали пьяных велосипедистов из Беларуси 31.05.2023, 10:16

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vsat.lrv.lt

Задержанные с трудом контролировали свои движения.

Литовские пограничники задержали двух пьяных белорусов, приехавших из РБ на границу на велосипедах. Как пишет vsat.lrv.lt, происшествие случилось в понедельник на пограничном контрольно-пропускном пункте Медининкай. Белорусы в возрасте 34 и 38 лет (кстати, родственники) с трудом говорили и контролировали свои движения. У одного мужчины было 2,25 промилле алкоголя, у другого — 1,89.

Через несколько часов обоих нарушителей передали полиции.

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