«Куда бежать? Где бункер?»: что изменилось в Москве после атаки дронов 5 31.05.2023, 10:23

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В столице РФ ждут новых налетов.

После первой массовой атаки дронов на Москву 30 мая жители российской столицы запаниковали и ожидают второй волны налета, передает dialog.ua.

Теперь в чатах ЖК Москвы обсуждают не проблемы с обслуживанием их домов, а пытаются выяснить, куда необходимо бежать в случае повторной воздушной угрозы и список вещей для «тревожного чемоданчика».

Как пишет ТГ-канал «Осторожно, новости», жители Москвы делятся адресами бомбоубежищ и подземных паркингов, хотя последние считают не лучшим убежищем из-за качества построек.

Те, чьи дома находятся недалеко от станций метро рекомендуют спускаться в подземку в случае угрозы. Некоторые москвичи после БПЛА над Москвой уже собрали «тревожный чемоданчик», как они говорят, «на всякий случай».

Примечательно, что мэрия столицы РФ так и не опубликовала адреса доступных в городе бомбоубежищ — власти по-прежнему считают это секретной информацией.

Напомним, один из беспилотников был сбит всего в 6 км от резиденции Путина под Москвой.

Главарь ЧВК «Вагнер» Пригожин после атаки дронов на Москву обвинил военное руководство РФ в бездействии и халатности.

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