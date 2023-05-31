«Через несколько недель Лукашенко был жестоко унижен Россией» 2 31.05.2023, 10:28

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Спецслужбы Польши раскрыли условия размещения российского ядерного оружия в Беларуси.

Замминистра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын расценил условия размещения российского ядерного оружия как унижение Александра Лукашенко.

«Он пугал мир, сказав, что у Беларуси будет «собственный» ядерный арсенал», – написал Жарын.

«Через несколько недель Лукашенко был жестоко унижен Россией. В соглашении о передаче ядерного арсенала Беларуси четко указано, что это оружие будет в распоряжении «только России», – пояснил он.

По мнению Жарына, размещение ядерного оружия в Беларуси – это еще один шаг на пути доминирования России над Беларусью, а также дальнейшее усиление психологического давления на Запад.

Напомним, на прошлой неделе министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, касающиеся размещения ядерного оружия в Беларуси.

Содержание документов неизвестно, при этом на церемонии подписания Сергей Шойгу подчеркнул, что контроль за ядерным оружием и решение о его применении сохраняется за Россией.

Надо отметить, что после того, как Владимир Путин объявил о намерении разместить в Беларуси ядерное оружие Лукашенко действительно делал несколько противоречивых заявлений, касающихся контроля за ним.

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