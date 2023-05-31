CМИ: Российские аэропорты признали, что являются хорошей мишенью для дронов 31.05.2023, 10:41

Власти РФ не способны защитить эти объекты.

Российские аэропорты не могут защититься от атак беспилотников, поскольку в стране нет регламентов для закупки и установки специальных защитных средств, пишут «Известия» со ссылкой на представителей авиаузлов.

Проблемы с закупкой подтвердили в аэропорту Пензы. В калининградском Храброво заявили, что ждут от Росавиации и Минтранса рекомендаций и сертифицированного оборудования. Во Внуково отметили, что службы транспортной и авиационной безопасности аэропорта не могут заниматься противовоздушной обороной, так как обеспечивают безопасность на земле.

«Региональные власти сейчас формируют штабы, в состав которых входят ФСБ, Росгвардия, другие органы. Они, в свою очередь, составляют списки критически важной инфраструктуры, в обязательном порядке подлежащей оснащению средствами борьбы от БПЛА. Например, аэропортов. Операторы же авиаузлов говорят, что у них нет никакого предписания о возможности применить то или иное средство», — пояснил ситуацию Андрей Клюев, гендиректор компании «Юмирс», которая производит гражданские антидроновые комплексы.

По его словам, для начала закупок соответствующего оборудования аэропортам необходим циркуляр от Росавиации, который подтвердит совместимость защитных комплексов с системами Госкорпорации по ОрВД (национального провайдера аэронавигации в России).

Аэропорты запрашивают у Росавиации пояснения, какими средствами они могут бороться с дронами, подтвердил начальник аккредитации подразделений транспортной безопасности профильного управления ведомства Александр Севрюков.

«На сегодняшний момент у нашего управления есть позиция, что мы бы не стали наделять полномочиями по обнаружению и борьбе с БПЛА подразделения транспортной безопасности авиаузлов. Скорее всего, это будет некая уже существующая структура в аэропорту — например, занимающаяся локацией», — отметил он.

Но чтобы система защиты заработала, необходимо внести изменения в закон «О транспортной безопасности», в постановление правительства № 969 (о сертификации средств обеспечения транспортной безопасности) и другие нормативные акты, подчеркнул Севрюков.

Однако аэропорты смогут бороться не со всеми дронами. В Росавиации разделили беспилотники на три группы: ракетного типа, самолетного и мультироторные.

«Специалисты, находящиеся в аэропортах и осуществляющие их защиту, смогут бороться с беспилотниками только мультироторного типа. Это обыкновенные дроны массой, скорее всего, до 30 кг или в этих пределах. Перехват и уничтожение других БПЛА — задача силовых органов. Борьба с ними силами аэропортовых структур просто бесполезна», — говорит Севрюков. По его словам, для этого нужны зенитно-ракетные системы.

Гражданские антидронные комплексы также ограничены в средствах, признает Клюев. По его словам, они могут подавить сигнал беспилотника, но не могут заставить его сесть. Поэтому дрон зависает в воздухе и сносится по ветру, пока у него не сядут аккумуляторы. Только после этого включается алгоритм безопасной посадки, объяснил Клюев.

Есть и проблемы с применением стрелкового оружия против дронов, поскольку при падении они могут причинить ущерб, говорит председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев. По его оценке, организация одной антидронной точки может обойтись аэропорту в сумму от 5 до 25 млн руб. Поэтому ее установка должна быть обусловлена «фактической необходимостью».

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