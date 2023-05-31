«На выезде стояли два полицейских в парадной форме и нам честь отдавали» 1 31.05.2023, 10:43

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Бобруйский пенсионер на мопеде объехал всю Беларусь.

Анатолию Бедареву — 70, его мопеду — 12. Мопед обычный китайский, его Анатолий Иванович купил в бобруйском магазине. Но наездил на нем уже 34 тысячи километров, из них, наверное, 30 тысяч — в дальних поездках с друзьями. О необычно активном пенсионере написал «Вечерний Бобруйск».

Мама Анатолия — из Краснополья, отец — из России, с Алтая, а сам он родился в Кронштадте. В 1963-м, когда отца перевели служить на Кольский полуостров, Толик с братом год жили в Кировске у тети, а когда школа появилась в военгородке — переехали к папе с мамой. А в 1968-м после демобилизации отца семья поселилась в Бобруйске.

— В столичных городах отцу нельзя было селиться, — уточняет Анатолий Бедарев, — да и «все хотели ехать в Бобруйск».

Путь его мопеда до Бобруйска был намного короче. Viper Active появился на свет в Китае в 2011-м, а в 2013-м уже оказался в бобруйском магазине.

У Анатолия двухколесные друзья были еще с 1980-х — то «Карпаты», то «Рига». Но самое дальнее, куда на них ездил — Мозырь. Потом — что само старилось, что украли, и в 90-х остался наш герой без транспорта.

— К 60-ти у меня заболели ноги, а надо маме помогать, — рассказывает собеседник. — Чтоб в аптеки-магазины ездить, купил мопед, примерно за 1 000 долларов. Сначала думал сдавать на категорию А1 (в 80-е права на мопед вообще были не нужны), и купить «Ямаху». Но тот не намного мощнее, и надо было снова медкомиссию проходить. Подумал: а оно мне надо? И получил категорию АМ и взял этого «Вайпера» — скутеретту, оно же мопед.

Так они и встретились. И до 2019-го катались только по городу. А в 2019-м у них со скутереттой началась очень активная жизнь.

— Меня в соцсетях нашел сослуживец погибшего брата, Анатолий Тимофеев из города Грязи Липецкой области России, — рассказывает Бедарев. — Разговорились, у него максискутер Honda 400, и он пригласил меня поехать на Кавказ на наших колесах. Я удивился — разве так можно? Но очень хотелось, рискнул.

Взял с собой расходники, канистру, большие сумки собрал. И за два дня, с ночевкой в гостинице, доехал до Липецка. Анатолий встретил, посмотрел на мой мопед — думал, развалина будет, а все нормально. И поехали на Кавказ, к морю.

От Липецка до приморского городка Лермонтово на Кавказе тоже ехали два дня. У мопеда ограничение скорости — 50 км/ч, но он может и немного больше, под горку и по ветру — до 80-ти.

Анатолий Иванович говорит, что на таких скоростях не гоняет. В день обычно проезжали 500-550 км, максимум было 757 км от Липецка до станицы Кущёвская, где договорились переночевать.

— Потом уже узнали, что в 90-е это была столица бандитизма. А когда в 5 утра от них уезжали, на выезде стояли два полицейских в парадной форме и нам честь отдавали. Наверное, подумали, что мы — продолжение недавней проверки.

— На Кавказе я нормально жил, — продолжает он свой рассказ, — на карточку пенсия пришла, а цены там такие же. Напарник через неделю уехал, а я 10 дней там пробыл, назад уже один ехал, по дороге еще к родственникам в Ростов заезжал. И мопед чувствовал себя нормально. Только когда по горным перевалам поездили, пришлось цепь подтянуть. И по дороге домой опять ничего, без ремонтов.

— А больше всего устает, конечно, «пятая точка», — смеется Анатолий Бедарев. — Километров через 60 уже огнем горит! Надо остановиться, размяться.

Кстати, на всю поездку из Бобруйска на Кавказ, по Кавказу и назад, по словам водителя, у него ушло 90 литров, а это 4 500 км.

В 2020-м Анатолий Бедарев познакомился с еще одним мототуристом, хирургом из Ельска Гомельской области Соловьевым, и снова Анатолием! У того мопед Motorland, и он уже ездил на Байкал.

— И мы сразу собрались на Алтай, — рассказывает бобруйский Анатолий. — Сделали зеленые карты, сдали тесты. Но нас не пустили, на границе развернули. И поехали мы по Беларуси.

Начали путешествие друзья на севере страны, отдохнули на Двине, потом поехали на Браславы.

— В Браслав только въехали, — вспоминает Анатолий Бедарев, — такой ливень начался, прям, потоп по колено, невозможно ехать. Остановились в первой попавшейся гостинице, «коней» пленкой накрыли. Потом переехали на Нарочь, там погоду обещали лучше, не обманули. Жаль, не знали тогда, что можно яхту снять — покатались бы еще и на яхте.

С Нарочи вернулись домой — и вскоре встретились на трассе под Житковичами и погнали на озеро Белое. А потом, в то же лето, еще и на Птичь собрались, уже втроем, с другом Бедарева, Валентином Степурой.

— Он на своем мопеде, Alfa, — рассказывает Анатолий Иванович. — Валентин 80-летний был здоровее нас 70-летних, но через год ковид его сломал…

— Да, в 20-м году очень много поездили и ночевали в основном в палатках, — добавляет собеседник.

И все эти поездки, говорит Анатолий Бедарев, мопед не ломался. У Соловьева всего лишь пробивало колеса, а у бобруйчанина даже таких поломок не было.

— Я уже наездил на нем 34 тысячи км, из них, наверное, 30 тысяч — в дальних поездках, — говорит про свой мопед Анатолий Иванович. — Менял только маслосъемные колпачки, три-четыре цепи и звездочки. Очень простой он в обслуживании. Тысячи через две-три — менять цепь, через тысячу — масло, с собой флягу вожу постоянно. А фильтр менять не надо — не забивается.

— Я когда еще в первой поездке ростовским родственникам рассказал, где побывал, они сказали: «Ну ты, Федор Конюхов!» А я в ответ: «Конечно! Он тоже из Бобруйска», — улыбается Бедарев. — Так, с 2019 года, как остался один, постоянно и катаюсь. Только с перерывами на свой ковид. В июне Толе Соловьеву будет 70, заедет ко мне — решим, куда дальше ехать.

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