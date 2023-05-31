Самолет Лукашенко неожиданно вылетел в сторону России 31.05.2023, 10:48

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Диктатору снова потребовалась срочная госпитализация?

Boeing 737-800 с бортовым номером EW-001PA вылетел из Минска в 09:01 и направился в сторону России. Этот самолет использует Александр Лукашенко для официальных визитов.

Борт прошел до Смоленской области, а затем, возможно, выключил транспондер, как свидетельствуют данные сервиса flightaware.com.

О зарубежных визитах Лукашенко официально ничего не сообщалось.

Лукашенко летал в Россию 9 мая и на прошлой неделе.

Как сообщал сайт Charter97.org, 27 мая Лукашенко после встречи с Путиным за закрытыми дверями в срочном порядке доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. Врачи оценивают состояние диктатора как критическое.

Позже источники в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы подтвердили госпитализацию Лукашенко.

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