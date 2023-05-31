закрыть
31 мая 2023, среда, 12:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Я его в первом же бою расстреляю»: военный РФ жалуется на своего замполита

3
  • 31.05.2023, 11:14
  • 5,388
«Я его в первом же бою расстреляю»: военный РФ жалуется на своего замполита

Опубликован перехват разговора.

Российский военный по телефону пожаловался на своего заместитель командира по политической части. В порыве эмоций он пообещал расстрелять его.

Солдат в ходе беседы добавил, что ненавидит замполита. Данный разговор был перехвачен Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

«Он п…ц, что творит, просто выменивает пацанам сигареты, которые выдаются пацанам же», – рассказывает оккупант своему собеседнику.

Как отметил солдат армии РФ, его заместитель командира по политической части систематически наживается на рядовых военных и ворует вещи из их посылок.

Помимо всего прочего, «ненавистный» замполит первым отправился в отпуск, чем вызвал бурю негодования у военного.

«Я его ненавижу, я его в первом же бою расстреляю», – добавил оккупант.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип
Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип
Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда