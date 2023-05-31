«Я его в первом же бою расстреляю»: военный РФ жалуется на своего замполита

«Я его в первом же бою расстреляю»: военный РФ жалуется на своего замполита3
- 31.05.2023, 11:14
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Опубликован перехват разговора.
Российский военный по телефону пожаловался на своего заместитель командира по политической части. В порыве эмоций он пообещал расстрелять его.
Солдат в ходе беседы добавил, что ненавидит замполита. Данный разговор был перехвачен Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.
«Он п…ц, что творит, просто выменивает пацанам сигареты, которые выдаются пацанам же», – рассказывает оккупант своему собеседнику.
Как отметил солдат армии РФ, его заместитель командира по политической части систематически наживается на рядовых военных и ворует вещи из их посылок.
Помимо всего прочего, «ненавистный» замполит первым отправился в отпуск, чем вызвал бурю негодования у военного.
«Я его ненавижу, я его в первом же бою расстреляю», – добавил оккупант.