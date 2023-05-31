Несостоятельность российских надежд Алексей Тихонов

31.05.2023, 11:44

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Коллаж: nv.ua

Похоже, что Кремль решил обмануть своего партнера.

Мировые цены на энергоносители продолжают стремительное движение вниз, окончательно фиксируя российское поражение в этой битве. Падение цен фиксируется не только на широко обсуждаемом рынке газа, но и на нефтяном, а также на рынке энергетического угля.

Так, европейские котировки газа только в мае рухнули более, чем на 37%, а с начала года цены обвалились более, чем в 3,2 раза. Учитывая, что уровень заполнения подземных хранилищ газа в Европе по состоянию на 29 мая составил 68,4% и растет в среднем на 1 п.п. за три дня, то Европа наполнит их под завязку уже к началу сентября. Такой сюжет предполагает дальнейшее снижение цен на газ в течение лета.

При этом у Европы есть дополнительная, по сравнению с прошлым годом, возможность запастись газом на предстоящую зиму – ПХГ Украины, которая предлагает Европе 10 млрд м3 мощностей по хранению газа. Весьма вероятно, что европейские страны воспользуются этой возможностью и сохранят излишки газа в низкий сезон, чтобы обезопасить себе прохождения зимнего периода. Возможности ПХГ Украины составляют 10% от совокупных мощностей Европы, заполнение которых вкупе с существенно возросшими возможностями по приему СПГ практически полностью гарантируют Европе спокойное прохождение даже холодной зимы. Учитывая стремительно растущие там мощности возобновляемых источников энергии, в Кремле стоит окончательно распрощаться с надеждами на успех хотя бы второго сезона сериала «Замерзающая Европа».

Стремительное снижение в мае продемонстрировали и мировые цены на уголь. Так, австралийский уголь снизился в мае на 30% до уровней чуть выше $130 за тонну, в то время как еще в конце прошлого года он стоил почти $400. Стоимость тонны угля в Европе рухнула к концу мая до уровня ниже $90 с почти $230 в конце декабря.

Попытка России продемонстрировать Западу, что она энергетическая сверхдержава, без которой мир не сможет существовать, запустила глобальную перестройку мирового энергетического баланса. Так, Европа существенно ускорила переход к ВИЭ, а Китай, также делающий долгосрочную ставку на развитие ВИЭ, отказался от промежуточного перехода от угольной генерации к газовой на пути к безуглеродной экономике. Посмотрев на опыт Европы, продемонстрировавший уязвимость ставки на импортируемый газ, Китай решил продолжать полагаться на уголь, стремительно наращивая его добычу и сокращая импорт СПГ.

Таким образом, российские надежды на то, что (не)восстанавливающаяся китайская экономика вызовет рост мировых цен на газ, оказались несостоятельны: Китай больше не заинтересован в наращивании импорта газа. Это во многом объясняет отказ Китая от газопровода Сила Сибири-2, упорно продвигаемого Путиным – этот газ Пекину не нужен, тем более от такого ненадежного в политическом плане поставщика. Аналогично Китаю ведет себя и Индия, также быстро наращивающая добычу угля, стремясь к энергетической независимости.

Не оправдались надежды Кремля и на рост нефтяных котировок, несмотря на объявленное Россией и Саудовской Аравией сокращение добычи нефти. И, похоже, дело не только в спотыкающейся китайской экономике, где потребление нефти все же выросло в марте-апреле. Похоже, что Кремль решил обмануть своего партнера по ОПЕК+, не сократив добычу нефти вопреки договоренности. Информационные агентства фиксируют наращивание Россией экспорта нефти и нефтепродуктов, что явно не согласуется с заявлениями о сокращении добычи.

Таким образом, Кремль своими же руками препятствует росту цен на нефть. Кремлю, однако, стоило бы опасаться подобных игр на нефтяном рынке с арабами, которым однажды уже удалось обрушить экономику предыдущей версии «русского мира».

Алексей Тихонов, Telegram

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