Под Минском продается стильная дача из бруса с интерьером, как в Pinterest 31.05.2023, 11:37

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Дерево — тот материал, который не нуждается в декоре. Поэтому, если вы используете его для строительства или в отделке, лучше придерживаться минимализма в интерьере. Эта дача тому пример. Она была построена из бруса. Снаружи и внутри дом выглядит аккуратно и стильно, а комнаты напоминают картинки в Pinterest. К тому же тут имеются терраса и балкон, пишет realt.by.

Дом находится в СТ «Надежда-Щербины» в 25 км от Минска. Там на участке в 7,25 сотки в 2018 году был построен дом из оцилиндрованного бруса, крышу покрыли ондулином. Дачу возвели в два этажа. В итоге площадь загородного объекта составляет 103,8 м².

Владельцы решили не прятать брус на первом этаже. Дополнительная отделка есть лишь в спальных комнатах на втором этаже, стены которых отличаются светлым оттенком.

На первом этаже разместились гостиная, столовая и кухня. В интерьере нет лишних деталей — все обставлялось по необходимости. Здесь есть модный диван, кресла, столы и стулья, шкаф и комод. Мебель приобрели несколько лет назад, но пользовались ей лишь в летнее время и только по выходным. Достанется покупателям и техника: холодильник, посудомоечная машина, индукционная варочная панель, насос, повышающий напор воды.

На втором этаже разместились две спальни. Обстановкой дачи занималась хозяйка дома — дизайнер интерьера.

В доме также имеется и санузел с душевой кабиной. Вода на даче сезонная, установлен бойлер. Отапливали дом с помощью калорифера. Автор объявления рассказал нам, что дом строили для летнего отдыха: «Хотели спрятаться от жары, поэтому о скважине и отоплении не думали». Канализация здесь местная.

Дача построена с просторной террасой на первом этаже и балконом на втором.

Купить объект можно за 69 тысяч долларов.

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