закрыть
31 мая 2023, среда, 12:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пионтковский: «Глубинное КГБ» приняло решение по ликвидации Путина

4
  • 31.05.2023, 12:05
  • 5,518
Пионтковский: «Глубинное КГБ» приняло решение по ликвидации Путина

В России скоро произойдет то, что было в 1941 году.

Российский оппозиционный политолог, публицист и математик Андрей Пионтковский считает, что некое «глубинное КГБ» уже приняло решение о ликвидации Путина, и агрессивная риторика Пригожина ознаменовала начало осуществления этой операции.

Об этом эксперт рассказал в интервью Наталье Влащенко, которое можно посмотреть на YouTube-канале «Власть&Влащенко».

По мнению Пионтковского, в России скоро произойдет то, что было в 1941 году, когда в июле - августе расстреляли 50 генералов.

Примерно такое количество людей из Министерства обороны РФ тоже будет подвержено той или иной расправе.

Кроме того, аналитик обратил внимание на важную роль Юрия Ковальчука в операции по устранению Путина: «Он, близкий друг Путина, получит поручение сказать президенту о том, что через полчаса в эфир выйдет сообщение Комитета национальной безопасности, в котором прозвучат такие слова: «К сожалению, товарищ Путин допустил под влиянием предателей ряд серьезных ошибок в украинском вопросе и у него резко ухудшилось здоровье. Только что товарищ Си Цзиньпин прислал за ним санитарный самолет. Он отправляется на длительное лечение в один из буддийских монастырей методами древней китайской медицины».

В этом сообщении Комитета национальной безопасности будут заклеймены предатели – Шойгу, Герасимов и другие. С Путиным, соответственно, поступят помягче.

«Я думаю, будет именно так»,– подчеркнул Пионтковский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип
Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип
Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда