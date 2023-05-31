Пионтковский: «Глубинное КГБ» приняло решение по ликвидации Путина 4 31.05.2023, 12:05

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В России скоро произойдет то, что было в 1941 году.

Российский оппозиционный политолог, публицист и математик Андрей Пионтковский считает, что некое «глубинное КГБ» уже приняло решение о ликвидации Путина, и агрессивная риторика Пригожина ознаменовала начало осуществления этой операции.

Об этом эксперт рассказал в интервью Наталье Влащенко, которое можно посмотреть на YouTube-канале «Власть&Влащенко».

По мнению Пионтковского, в России скоро произойдет то, что было в 1941 году, когда в июле - августе расстреляли 50 генералов.

Примерно такое количество людей из Министерства обороны РФ тоже будет подвержено той или иной расправе.

Кроме того, аналитик обратил внимание на важную роль Юрия Ковальчука в операции по устранению Путина: «Он, близкий друг Путина, получит поручение сказать президенту о том, что через полчаса в эфир выйдет сообщение Комитета национальной безопасности, в котором прозвучат такие слова: «К сожалению, товарищ Путин допустил под влиянием предателей ряд серьезных ошибок в украинском вопросе и у него резко ухудшилось здоровье. Только что товарищ Си Цзиньпин прислал за ним санитарный самолет. Он отправляется на длительное лечение в один из буддийских монастырей методами древней китайской медицины».

В этом сообщении Комитета национальной безопасности будут заклеймены предатели – Шойгу, Герасимов и другие. С Путиным, соответственно, поступят помягче.

«Я думаю, будет именно так»,– подчеркнул Пионтковский.

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