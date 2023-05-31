«Российская ПВО сработала отвратительно» 31.05.2023, 12:22

Москву и Подмосковье атаковали обычные коммерческие дроны.

Москву и Подмосковье вчера массово атаковали беспилотники. Путин заявил, что российская противовоздушная оборона (ПВО) работала в штатном режиме.

Сайт Charter97.org попросил украинского военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко оценить работу российской ПВО:

— На самом деле российская ПВО сработала отвратительно. Дело в том, что я не верю абсолютно всем сообщениям Министерства обороны РФ, но мне бросился в глаза один момент. Они отчитались, что сбили все беспилотники, при этом три БПЛА якобы сбили при помощи РЭБ. Речь идет о комплексе радиоэлектронной борьбы, который подавляет сигналы беспилотников. В одном случае они могут перехватить управление, а в другом — просто сбивают БПЛА с курса и он летит, куда глаза глядят.

Это отвратительно, потому что в городских условиях такие действия недопустимы. За границами города еще да, но в в самом городе — недопустимо. Ведь такой беспилотник имеет боевую часть, где примерно 20 кг боезарядов фугасного либо кумулятивного типа. Такой неконтролируемый беспилотник врезается в здание и взрывается, нанося многоэтажным зданиям соответствующие повреждения.

И что мы видим? Три беспилотника врезались в три многоэтажки в Москве. Три БПЛА были сбиты РЭБом и три БПЛА врезались в здания. Это говорит об «очень эффективной» работе российской ПВО.

В городских условиях такие беспилотники следует сбивать исключительно либо зенитными ракетами, либо пушечными комплексами, чтобы детонировать боевую часть. Поскольку происходит детонация боевой части, на землю падают уже просто обломки. Дальше может случиться только обычное возгорание.

Выделю еще один момент, они не рассчитывали на эффективность своих зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК). У них был настолько высокий фактор неожиданности этого налета, неготовности к нему, что пропустив беспилотник через одну из линий ПВО, которую они прорвали, россияне пошли на крайние меры и включили РЭБ, чтобы просто заглушить всё.

— О чем это говорит?

— О том, что их система ПВО недостаточна надежна и ее прорвали средства явно невоенного назначения, а какие-то коммерческие дроны. Собственно, это еще одно свидетельство низкой эффективности их ПВО.

— Рейды российских добровольцев и заявление экс-замминистра обороны Польши, генерала Скшипчака о том, что в Беларуси будет восстание и его нужно поддержать, подняли в СМИ вопрос того, что белорусские добровольцы в один из моментов также могут зайти на территорию Беларуси. Видится ли вам этот сценарий реальным?

— Видится, но не сейчас. К слову, я недавно изложил этот вопрос в своей статье. Должны быть соответствующие факторы, чтобы это не был просто заход ради захода. Если уже заходить, то ставить перед собой цель, чтобы было не так, как в 2020-ом году, когда недожали.

Нужно просто осознавать, что будет пролита кровь, будет жесткое противостояние, но возникает вопрос: Беларусь действительно хочет меняться или она готова еще 10-15 лет сидеть в заложниках у Лукашенко, пока его совершенно не свалят хронические болезни?

Вопрос нужно будет решать жестко. Либо Беларусь окончательно становится демократической страной, либо предоставляются шансы тираническому режиму продолжить свое правление. Это нужно все продумывать, должны быть подготовлены условия, соответствующие факторы и, конечно же, протестная поддержка должна быть у действий таких добровольцев. Нужно соединить протестный элемент и силовой.

Протесты будут подавляться режимом силой. Чтобы противодействовать лукашенковским силовикам, нужен силовой элемент в виде таких подразделений, как полк имени Кастуся Калиновского. Ведь он набирается боевого опыта, которого даже нет у белорусской армии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».