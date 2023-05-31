«Ник и Майк»: Лукашенко готовится к штурму дворца с земли и воздуха 31.05.2023, 12:38

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Диктатор запаниковал после налета дронов на Москву.

Вчера Лукашенко общался с начальником своей службы безопасности. Поводов для встречи было несколько, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Приоритет № 1. Полностью закрыть информацию о состоянии здоровья диктатора. Вне зависимости от достоверности ее распространение в формате сарафанного радио деморализует вертикаль власти. Отмечено, что на территории страны информация может быть взята под контроль, за пределами утечки могут иметь место.

Приоритет № 2. Охрана периметра дворца. В качестве основных рисков выделены два:

1. Атака с воздуха, тем более что встреча проходила на фоне налета дронов на Москву. Принято решение усилить меры прикрытия.

2. Сценарий «Дворец Амина» или народное восстание. Проанализирована схема обороны дворца от наземного штурма. Схема размещения пулеметных гнезд, оружейных комнат, а также варианты эвакуации, заложенные на этапе проектирования признаны достаточными и требующими незначительного усиления. Имеющиеся арсеналы решено дополнить антидроновыми ружьями, гранатометами и ПЗРК.

Страх за свою жизнь на долгое время будет максимально дестабилизирующим фактором. Взрывы в Москве, а памперсы меняют в Минске.

На схеме обозначены места размещения пулеметных расчетов. Уже на этапе проектирования своей новой резидинции синепалый готовился отстреливаться от своего народа. Более детальный план дворца, подъездов к нему, входов для разных групп людей (прислуга, еда и другие) опубликуем в момент, когда это может быть нужно. Отдельно отметим, что один из подземных выходов ведет к «ромашке».

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