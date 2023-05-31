В Минске закрылся большой мебельный магазин известной сети 31.05.2023, 12:46

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иллюстративное фото

Раньше на этом месте был JYSK.

В Минске по адресу Горецкого, 2 неделю назад закрылся «Ами Мебель». Realt узнал, стоит ли ждать, что магазин откроется снова.

Магазин закрыт с 24 мая. По телефону в «Ами Мебель» рассказали, что магазин в этом месте закрыт навсегда. Возможно, он откроется по новому адресу, но пока точной информации об этом нет.

Кстати, до «Ами Мебель» на этих площадях работал JYSK, который был первым магазином сети в Беларуси и работал с 2016 года.

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