FT: Украина сбила с толку командование РФ перед большим наступлением ВСУ 31.05.2023, 12:56

Киев провел целый ряд «формирующих» операций.

Украина проводит все более смелые и решительные «операции по формированию обстановки» с целью введения врага в заблуждение. Киев предпринял сразу несколько мер, чтобы отвлечь внимание российских вояк и подготовить поле перед наступлением (по другому мнению, контрнаступлением), пишут аналитики издания The Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Только в мае Киев осуществил 4 подобные операции, но при этом прямое участие в трех не подтвердил.

Среди них удар по Кремлю, рейд российских добровольцев на Белгородщине, удар дроном по кораблю РФ «Иван Хурс» в Черном море, а также массированный налет БПЛА на Москву.

По мнению авторов статьи, эти операции являются частью стандартной военной практики, которые также имели определенный психологический эффект на Россию.

«Подобные операции обмана всегда были частью войны, а сейчас их эффект усиливается благодаря соцсетям. Это украинские операции в серой зоне, которые требуют от России траты ресурсов. Они похожи на работу фокусника: обманывают зрителя и заставляют его обратить внимание на что-то другое», — такое мнение высказал Джон Спенсер, майор армии США в запасе.

В свою очередь, бывший офицер армии Великобритании Майк Мартин подчеркнул, что идея подобных мероприятий в том, чтобы создать «дилеммы» для российского военного командования РФ, которые «парализуют действия».

Издание подчеркивает, что в данный момент боевой дух россиян находится не на лучшем уровне.

Неназванный чиновник, которого журналисты The Financial Times использовали в качестве источника, рассказал, что смысл украинского наступления, которое все уже «заждались», заключается в том, что ни РФ, ни даже западные союзники Киева понятия не имеют, когда оно действительно начнется.

«То, что мы видим сейчас, украинцы заставляют россиян постоянно гадать», — резюмировал он.

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный намекнул на начало контрнаступления.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».