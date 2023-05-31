закрыть
31 мая 2023, среда, 14:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Атака БПЛА по Москве: почему дроны летели «задом наперед»

2
  • 31.05.2023, 13:11
  • 7,142
Атака БПЛА по Москве: почему дроны летели «задом наперед»

Российскую столицу «посетили» беспилотники с особой конструкцией.

Утром 30 мая Москву и область атаковали неизвестные беспилотники. В сети обратили внимание на странное устройство беспилотников и начали заявлять, что дроны якобы летели «задом наперед», однако это утверждение не соответствует действительности, сообщает ВВС.

Такой эффект мог возникнуть из-за строения и внешнего вида беспилотников. Такой тип разработки летательных аппаратов называется «утка».

В чем специфика дронов, атаковавших Москву

В сети активно обсуждали факт, что якобы атаковавшие Москву дроны летели наоборот, однако такой эффект возник из-за специфической формы БпЛА. Такие летательные аппараты имеют схему под названием «утка». Их особенность состоит в том, что маленькие крылья-стабилизаторы расположены спереди, когда обычно их располагают сзади. Также "напротив" стоит двигатель или пропеллер – тоже сзади. Поэтому возникает впечатление, что дрон летит задом вперед.

Оператор БпЛА Руслан с позывным «Инженер» объяснил, что «утка» имеет оптимальную аэродинамическую форму, однако, в отличие от современных летательных аппаратов, эта схема более капризна в управлении. По словам военнослужащего ВСУ, руководить БПЛА с такой конструкцией могут более опытные пилоты. Если центр массы будет смещен в какую-либо сторону, то дрон или самолет сразу упадет.

Вместе с тем, «утка» имеет преимущества в полетах на дальнее расстояние. Инженер утверждает, что такой летательный аппарат легче, меньше и работает тише.

«Меньшая площадь крыла имеет меньшие шансы засветиться на российских радарах, ну а меньшие габариты в целом увеличивают шансы прошмыгнуть мимо ПВО», – заявил военный ВСУ.

В военных целях этот тип схемы летательных аппаратов остается популярным. Офицер ВСУ, руководитель компании, занимающейся беспилотной авиацией, Юрий Касьянов пояснил, что за «уткой» сейчас производят управляемые ракеты типа «воздух-воздух», а также зенитные ракетные комплексы, поскольку они более маневровые и могут легче поразить цель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип
Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип
Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда