Атака БПЛА по Москве: почему дроны летели «задом наперед» 2 31.05.2023, 13:11

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Российскую столицу «посетили» беспилотники с особой конструкцией.

Утром 30 мая Москву и область атаковали неизвестные беспилотники. В сети обратили внимание на странное устройство беспилотников и начали заявлять, что дроны якобы летели «задом наперед», однако это утверждение не соответствует действительности, сообщает ВВС.

Такой эффект мог возникнуть из-за строения и внешнего вида беспилотников. Такой тип разработки летательных аппаратов называется «утка».

В чем специфика дронов, атаковавших Москву

В сети активно обсуждали факт, что якобы атаковавшие Москву дроны летели наоборот, однако такой эффект возник из-за специфической формы БпЛА. Такие летательные аппараты имеют схему под названием «утка». Их особенность состоит в том, что маленькие крылья-стабилизаторы расположены спереди, когда обычно их располагают сзади. Также "напротив" стоит двигатель или пропеллер – тоже сзади. Поэтому возникает впечатление, что дрон летит задом вперед.

Оператор БпЛА Руслан с позывным «Инженер» объяснил, что «утка» имеет оптимальную аэродинамическую форму, однако, в отличие от современных летательных аппаратов, эта схема более капризна в управлении. По словам военнослужащего ВСУ, руководить БПЛА с такой конструкцией могут более опытные пилоты. Если центр массы будет смещен в какую-либо сторону, то дрон или самолет сразу упадет.

Вместе с тем, «утка» имеет преимущества в полетах на дальнее расстояние. Инженер утверждает, что такой летательный аппарат легче, меньше и работает тише.

«Меньшая площадь крыла имеет меньшие шансы засветиться на российских радарах, ну а меньшие габариты в целом увеличивают шансы прошмыгнуть мимо ПВО», – заявил военный ВСУ.

В военных целях этот тип схемы летательных аппаратов остается популярным. Офицер ВСУ, руководитель компании, занимающейся беспилотной авиацией, Юрий Касьянов пояснил, что за «уткой» сейчас производят управляемые ракеты типа «воздух-воздух», а также зенитные ракетные комплексы, поскольку они более маневровые и могут легче поразить цель.

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