Пять хитростей, которые помогут приготовить вкусный жареный молодой картофель 31.05.2023, 13:17

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Побалуйте своих близких аппетитным блюдом.

Многие с нетерпением ждут сезонных овощей. И не зря, ведь после долгой зимы так хочется чего-то свежего, необычного, витаминного, даже если речь идет о картофеле.

Однако не все хозяйки рискуют готовить это вкусное блюдо на сковороде, поскольку часто можно получить бесформенный ком. Дело в том, что в молодом картофеле мало крахмала, поэтому пожарить его гораздо труднее. Рrostoway рассказал, как правильно его пожарить.

Лайфхаки, которые помогут пожарить молодой картофель правильно

Картошку при жарке нужно правильно солить. Следует это делать либо в самом конце, либо непосредственно перед подачей. Если же вы посолите в начале или внутри приготовления, то она просто развалится.

Не чистьте корнеплод. Молодой картофель приобретает принципиально новый вкус в том случае, если вы оставите кожуру на месте. Перед приготовлением лучше просто тщательно помыть и просушить картофель с помощью бумажных полотенец.

Для улучшения вкусовых качеств блюда вместо растительного масла следует жарить на сливочном масле. Это подарит совсем другой, более изысканный вкус.

Для улучшения вкусовых качеств можно картофель сначала отварить, охладить и просушить бумажным полотенцем. Только после этого можно приступать непосредственно к жарке.

Чтобы картофель был вкусным и прожарился равномерно, следует использовать качественную сковороду с толстыми стенками. А чтобы картофель лучше сохранил форму, его не стоит часто перемешивать.

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