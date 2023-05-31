«Это просто зарабатывание денег на ровном месте» 31.05.2023, 13:43

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Гости Жодино раскритиковали экскурсию на БЕЛАЗе.

Семья из четырех человек за две недели записалась на экскурсию на БЕЛАЗ. Они хотели узнать много нового и рассказать об этом в своем ТikTok. Но получили они совсем не то, что ожидали, заплатив 120 рублей за четверых, пишет ex-press.live.

Ожидания у гостей БЕЛАЗа были большие — и полазить по машинам, и воспользоваться интерактивными возможностями. Они приготовились заплатить по 30 рублей за каждого члена семьи, в сумме 120 рублей. Об экскурсии мама рассказала в ТikTok. Ролик начинается так:

«Всем привет, сегодня мы вместе с детьми приехали в Жодино на БЕЛАЗ. Один из крупнейших мировых заводов по производству карьерной техники. Не знаем, что здесь будет, посмотрим, изучим, полазим по машинам».

Они хотели увидеть машины и что-то интерактивное. Мечтали о том, что, «возможно, можно будет на чем-то двигаться, а если кабину повернуть, наверное, дети будут в восторге...».

Экскурсия длится полтора часа. После нее гостья БЕЛАЗа говорит:

«Вот бывает такое вот ощущение, что вы потеряли деньги. Они вот из кармана выпали, и вы такие: «Блин, а можно было бы на что-то потратить хорошее». У нас были такие ожидания по поводу этой экскурсии».

В назначенное время — 11:45 — группа была на месте, но никто их не встретил.

«Мы ждали 20 минут. Потом зашли на территорию и сразу один вопрос: нужно заплатить. Для того, чтобы оплатить, зашли в сувенирную лавку, там уже была какая-то группа, поместиться не получилось, пришлось выйти и погулять.

Это то, что должны были сделать в 11:45, когда мы собираемся на входе. Нужно делать оплату через кассу, люди приедут в удобное время, заплатят и уже с билетом пойдут. А не так, что все организованы толпой 50 человек, как как будто школьный автобус какой-то и нас бесплатно привезли за 3 рубля».

О самой экскурсии гостья говорит:

«Это просто зарабатывание денег на ровном месте: «Посмотрите вот наши машины — это 20 тонн, это 150 тонн, это 30 тонн, это 40 тонн, это 450 тонн. Можете фотографироваться возле колеса. Только никуда не садитесь. Никуда не лезьте, там не поднимайтесь. Вот одна машина — можете на неё подняться, опуститься. Кабина закрыта. По сути поднялся на высоту 3 метра и спустился. Вот весь интерактив».

Впечатления от посещения производства:

«Сюда не заходите, здесь не трогайте, не фотографируйте». Прошлись. «Вот мы тут собираем 50 тонн, 150 тонн».

Экскурсантам вручили по игрушке — пластмассовому БЕЛАЗику и паспорт туриста. Из паспорта они узнали, что в экскурсию включён обед, проезд на самосвале, динамический тренажер.

«Предполагается, что мы всё это сможем потрогать за 30 рублей. Хотя бы необязательно обед, но по факту все столовые закрыты. То есть куча туристов, выходной день, купить даже воды негде».

Еще одна деталь поразила гостей:

«В начале экскурсии у экскурсовода был микрофон. Даже у меня есть микрофон. В конце экскурсии, когда мы были на улице, когда мы были в цеху по сборке, микрофона не оказалось. Мы спросили, почему нет микрофона. Нам ответили: «Вы знаете, такая техническая проблема, на все экскурсии только один микрофон». То есть каждый человек, а нас было, наверное, человек 40, заплатил по 30 рублей. И нету денег на микрофоны. Просто смешно».

А еще гости считают, что поскольку детский билет на экскурсию стоит одинаково со взрослым, то надо делать так, чтобы детям было понятно и интересно.

«Проводить это нужно было интерактивно для детей. То есть объяснять, например, что 1 тонна — это столько. То есть в эту машину влезает столько-то детей или столько-то домов. Чтобы дети понимали вообще, о чем идет речь. Потому что ни черта не понятно».

В конце ролика гостья обращается:

«Дорогой завод БЕЛАЗ! Я думаю, что вам есть, что показать, у вас интересные машины. Мы ехали с хорошим настроением, мы хотели снять для вас интересный сюжет, показать, что сюда можно приехать, что у нас есть классный завод, что здесь организованная экскурсия. Но получилась абсолютная дичь. Даже показать нечего. Всё».